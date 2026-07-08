Luciana Campos Ensemble en Sala SCD Bellavista

Sala SCD Bellavista, Santa Filomena 110, Barrio Bellavista, Recoleta.



Jueves 9 de julio – 20:00 horas.

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En este concierto, la artista interpretará parte del repertorio de su álbum armado/desarmado (2023), además de composiciones inéditas que formarán parte de su próximo lanzamiento.

Estas nuevas obras expanden su lenguaje sonoro mediante el uso de pedaleras y procesamiento en tiempo real, incorporando texturas más densas, contrastes marcados y una energía rítmica más ágil, sin abandonar la construcción por capas y el diálogo entre la composición escrita y la exploración sonora que caracteriza su trabajo.

El Ensamble está integrado por Araucaria Luna en flauta traversa, Valentina del Canto en violonchelo, Tomás Moreno en vibráfono, Amanda Irarrázabal en bajo eléctrico y Daniela Shejade en piano, quien en esta oportunidad abrirá el concierto.

Compositora y baterista, Luciana Campos desarrolla una propuesta musical que transita entre lo popular y la música contemporánea, construyendo paisajes sonoros a partir de cambios de métrica, células rítmicas repetitivas y bases en loop de carácter minimalista sobre las que va superponiendo capas instrumentales.

En sus composiciones, la melodía y el canto dialogan con una instrumentación que recoge influencias del rock, el jazz y la música docta, dando forma a un lenguaje propio donde conviven la precisión estructural y la libertad interpretativa.

Su obra incorpora además materiales sonoros no convencionales; audios como el del corazón de su hijo durante el trabajo de parto, un juguete a pilas o texturas ásperas y punzantes se entrelazan con la calidez de la flauta, el vibráfono y el violonchelo. El resultado es una música que oscila entre la consonancia y la disonancia, entre lo íntimo y lo experimental, dentro de estructuras poco ortodoxas que invitan a recorrer imágenes y paisajes más que relatos explícitos.

Una mezcla entre lo formal e informal, lo apretado y lo suelto, la razón y la intuición, el amor inmensurable y la pérdida de la materia, donde todo puede darse vuelta o volver a su lugar.