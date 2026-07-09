Concierto de rock familiar en Teatro Caupolicán

Teatro Caupolicán, San Diego 850, Santiago.

Domingo 16 de agosto – 12:00 a 14:00 horas.

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La jornada será conducida por Don Roro de Sinergia y se presentarán destacados exponentes de la música y la entretención infantil de Chile y Latinoamérica.

Desde México llegará Crazy Saurios, uno de los fenómenos infantiles más exitosos de la región. Desde Argentina se presentará Manu Choque, reconocido por llevar la música infantil latinoamericana a distintos escenarios internacionales.

La representación nacional estará compuesta por Los Machinga, con su propuesta multicultural; Tía Pucherito, referente de generaciones de niños y niñas; Pastelito, con todo su talento circense; Los Pulentos, que saltarán desde la pantalla al escenario para encontrarse cara a cara con su público; y Jack Distortion, quien realizará una presentación especial junto a su banda completa.

Uno de los momentos más esperados del encuentro será “Mazapunk”, un homenaje que reinterpretará algunas de las canciones infantiles más emblemáticas de Mazapán con una energía inspirada en el rock. La propuesta busca conectar generaciones a través de versiones renovadas de clásicos que forman parte de la memoria afectiva de miles de familias chilenas.

Además de la música en vivo, Kids Rock Festival contará con una Zona de Experiencias Familiares donde niños y niñas podrán participar en talleres creativos, pintura de poleras, actividades circenses, espacios de juego y distintas experiencias diseñadas para estimular la imaginación y la expresión artística.