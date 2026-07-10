“Carrera” de Tryo Teatro Banda en Teatro Municipal de Temuco

Teatro Municipal de Temuco.



Sábado 11 de julio – 19:00 horas .

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La historia, el humor y la música en vivo se encontrarán este sábado 11 de julio en el Teatro Municipal de Temuco “Camilo Salvo” con la presentación de “Carrera”, la más reciente creación de Tryo Teatro Banda, compañía chilena reconocida por su particular forma de llevar a escena episodios y personajes fundamentales de la historia nacional.

Protagonizada por Sebastián Vila y Francisco Sánchez, la obra revive la apasionante trayectoria de José Miguel Carrera, recorriendo momentos decisivos de su vida, desde su ascenso al poder y su participación en el proceso independentista hasta los conflictos políticos, las derrotas y el trágico desenlace que marcaron su historia.

Con una puesta en escena dinámica y cercana, “Carrera” propone una mirada contemporánea y profundamente humana sobre el prócer de la Independencia. Uno de los elementos centrales del montaje es la versatilidad interpretativa de sus protagonistas: mientras la figura de Carrera conduce el relato, el actor Francisco Sánchez, da vida a cerca de una docena de personajes históricos, construyendo una narración ágil que transita entre la épica, el humor y la emoción.

La propuesta se acompaña de música en vivo, elemento característico del lenguaje escénico de Tryo Teatro Banda y parte fundamental de una experiencia teatral que busca conectar la historia con públicos diversos.

“Nos interesa que la historia se sienta viva, cercana y profundamente humana. José Miguel Carrera fue un personaje apasionado, contradictorio y decisivo para Chile, y en esta obra buscamos acercarnos a él desde el teatro, la música y el humor, invitando al público a mirar nuestra historia desde una perspectiva distinta”, señala Francisco Sánchez, fundador de Tryo Teatro Banda.

Con más de dos décadas de trayectoria, Tryo Teatro Banda ha desarrollado un sello artístico propio, combinando actuación, narración oral, música en vivo y humor para abordar distintos episodios de la historia de Chile y América. En esta nueva creación, la compañía vuelve a poner el patrimonio y la memoria en escena a través de un lenguaje contemporáneo, dinámico y accesible.

La presentación forma parte de la Temporada 2026 del Teatro Municipal de Temuco, programación que durante el año reúne propuestas de teatro, música, danza y otras disciplinas artísticas, con el propósito de acercar al público espectáculos de calidad y fortalecer el acceso a una oferta cultural diversa en la capital regional.