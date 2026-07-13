Obra sobre heridas del estallido y la pandemia en las parejas

Sala María Elena Duvauchelle, Teatro Sidarte, Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Barrio Bellavista.



16 al 25 de julio – Jueves, viernes y sábado a las 19:30 horas.

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¿Qué queda después de una crisis? ¿Qué permanece cuando el ruido de la historia parece haber terminado? Esas son algunas de las preguntas que atraviesan Lo que queda del fuego, montaje de Bitácora Teatro Chile que regresa a los escenarios el próximo 16 de julio en la Sala María Elena Duvauchelle de Teatro Sidarte, luego de una destacada temporada en Matucana 100 durante 2025.

Escrita y dirigida por Rodrigo Cabello Zárate, protagonizada por María José León, Christian Alveal y Rafael de la Reguera, la propuesta sitúa al público en el encierro de Isabel y Salvador, una pareja obligada a convivir en medio de un toque de queda permanente. Mientras afuera un país enfrenta las consecuencias del estallido social y la pandemia, dentro del departamento afloran viejas heridas, culpas, silencios y recuerdos que amenazan con derrumbar las certezas construidas durante años.

Con una dramaturgia que combina humor, emoción y crudeza, la puesta en escena aborda las fracturas de una relación amorosa como reflejo de las tensiones de una sociedad que intenta reconstruirse tras uno de los períodos más convulsos de la historia reciente de Chile. “Nos interesaba hablar de aquello que permanece cuando las grandes consignas desaparecen. De las huellas que dejan los procesos sociales en la vida cotidiana, en las relaciones afectivas y en la memoria de las personas. La obra observa ese momento en que lo íntimo y lo político dejan de ser dimensiones separadas”, señala su dramaturgo y director, Rodrigo Cabello Zárate.

Aplaudida por público y crítica durante su estreno, la creación ha sido destacada por la honestidad de su relato, la fuerza de sus interpretaciones y su capacidad para convertir una experiencia colectiva en una historia profundamente humana. La acción transcurre íntegramente en el living-comedor de un departamento de clase media en Santiago, un espacio íntimo que funciona simultáneamente como refugio, trinchera emocional y metáfora de un país en transformación.

El montaje forma parte de la denominada Trilogía del Estallido Nacional, investigación escénica desarrollada por Cabello que reflexiona sobre el amor, la memoria y la reconstrucción social en el Chile contemporáneo. A través de un lenguaje visual sobrio y una puesta que combina realismo, tensión dramática y delicados momentos de humor, la propuesta invita al espectador a mirar de frente las contradicciones, dolores y esperanzas que marcaron los últimos años.

La producción también confirma el regreso creativo de Bitácora Teatro Chile, compañía heredera del histórico colectivo Teatro La Furia, activo entre 2004 y 2010. Desde 2024, el equipo retomó su trabajo artístico con nuevas creaciones centradas en la memoria reciente, las relaciones humanas y la identidad chilena, consolidando una renovada etapa de investigación y creación escénica.