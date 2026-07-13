Presentación de novela “Azucena” de Diego Contreras

Espacio Que leo Forestal, Merced 76, Metro Baquedano.



Viernes 31 de julio – 18:00 horas.

Diego Contreras Vergara presenta “Azucena”, una novela de ficción contemporánea que entrelaza memoria, duelo y amor a través de dos historias separadas por el tiempo pero unidas por el dolor y la búsqueda de sentido.

Se trata de una obra que conecta la experiencia íntima de la pérdida con las heridas colectivas de la historia reciente de Chile.

En el libro, el autor construye una historia donde pasado y presente dialogan a través de las páginas de un antiguo diario encontrado por casualidad. Ambientada entre la España contemporánea y el Chile de los años setenta, la novela explora cómo la memoria personal puede convertirse en un puente hacia la comprensión del sufrimiento ajeno y de las heridas históricas que siguen presentes décadas después. Con una mirada sensible y humana, el autor aborda temas como el duelo, la soledad, la salud mental y las consecuencias de la violencia política.

Sinopsis:

Tras la muerte de su padre en un accidente de tráfico, Adriana Ginés abandona España y se instala junto a su madre en una casa del centro de Santiago de Chile. Allí encuentra un antiguo diario que perteneció a Roberto de la Serna, un hombre que habitó esa misma vivienda durante la década de los setenta.

A medida que avanza en la lectura, Adriana descubre la intensa historia de amor que Roberto vivió junto a Olivia y conoce una existencia marcada por la soledad, la tragedia y el sufrimiento. Poco a poco, la joven comienza a identificarse con aquellos sentimientos, encontrando en ellos un reflejo de su propio proceso de duelo y de la compleja relación que mantiene con su madre.

Sin embargo, el diario también revela una realidad más profunda: la progresiva pérdida de la cordura de Roberto y la influencia que ejercieron sobre él la represión y la violencia emocional y psicológica de la dictadura cívico-militar chilena. Una historia donde la memoria individual y la memoria histórica se entrelazan para dar forma a un

relato conmovedor y lleno de humanidad.

Sobre el autor:

Diego Contreras Vergara (Santiago de Chile, 1989) es licenciado en Historia y magíster en Trabajo Social por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Azucena constituye su primera novela y nace de su interés por la vida cotidiana en Santiago de Chile, así como por la exploración de la memoria, las relaciones humanas y los espacios urbanos desde una perspectiva íntima y contemporánea.

Ficha técnica:

Título: Azucena

Autor: Diego Contreras Vergara

Género: Ficción contemporánea Editorial: Adarve

ISBN: 979-13-88195-86-0

ISBN digital: 979-13-88195-87-7 Depósito legal: M-15922-2026

Páginas: 222

Formato: 130x200 mm

Precio: 15,50 €

Fecha de publicación: 30 de junio de 2026

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