Claudio Orrego tras freno del Gobierno al proyecto Alameda-Providencia: “La vamos a terminar igual”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, aseguró que, pese a la suspensión de la ciclovía que formaba parte del Nuevo Eje Alameda Providencia, finalizará el proyecto.

Uno de los primeros anuncios del recién asumido Gobierno del Presidente José Antonio Kast fue el recorte de presupuesto de los Ministerios, entre ellos, en abril se decidió detener la ejecución del tercer tramo de la ciclovía del eje Alameda-Providencia.

El pasado jueves 9 de julio, el gobernador participó en la inauguración de The Climate Reality Project, la organización ambiental que fundó hace dos décadas el exvicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore y que hoy mantiene una red internacional de millones de activistas climáticos.

“Estamos creando una ciudad con una red de ciclovías. Una vez más hay algunos que no les gusta la ciclovía. Nos pararon la ciclovía de la Alameda, pero quiero hacer un compromiso con ustedes hoy día la vamos a terminar porque Santiago y los ciclistas se merecen una red de ciclovía que promuve el transporte sustentable, limpio y seguro”, aseguró a los participantes del evento climático.

El proyecto formaba parte de una intervención mayor en el principal eje de la capital, con una inversión superior a los $134 mil millones, y contemplaba una conexión continua entre Baquedano y San Pablo. Sin embargo, el tramo final no se llevará a cabo.

Tras la noticia de la cancelación del proyecto, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, liderado por Iván Poduje, afirmaron que las ciclovías eran “carísimas” y que no tenían “prioridad para hacerlas”, ya que contaban con una situación económica “gravísima, con más del 97 % del presupuesto comprometido en deudas de arrastre (relativa a pagos de administraciones anteriores)”, y que la decisión contaba con “cero ideología”.

El encuentro que se desarrolló entre el 9 y el 11 de julio en Santiago reunió a líderes sociales, científicos, expertos en políticas públicas y promotores de acción climática de todo el país. La idea, según la organización, es preparar una nueva generación de liderazgos capaces de empujar una transición energética “justa”, fortalecer la democracia y proteger ecosistemas estratégicos en medio de la crisis climática.

Además, el gobernador de la Región Metropolitana anunció que durante el año pasado se realizó una inversión de 33.500 millones de pesos en programas ambientales.

“El Ministerio de Medio Ambiente de Chile invirtió en todo el país 7 mil millones. O sea, estamos invirtiendo cuatro veces más en esta región que en todo Chile. Eso es prioridad, eso es poner la billetera donde uno pone la boca”, aseguró el gobernador.

Detalló que el despliegue de recursos tiene como eje central la seguridad hídrica, logrando que las 52 comunas de la región cuenten con estrategias hídricas locales para combatir la escasez de agua. Entre las medidas concretas sobresalen la implementación del primer fondo de agua público-privado del país y una estrategia de conservación que abarca toda la cuenca del río Maipo, desde sus glaciares hasta la desembocadura, asegurando así el suministro para más de siete millones de habitantes.

En materia de regeneración urbana y bienestar social, Orrego confirmó el avance del Parque Tupungato, que protegerá más de 100.000 hectáreas en la alta cordillera, sumado a programas de recuperación de fauna nativa como el guanaco y el cóndor. La transformación de la ciudad incluye la plantación de 500.000 nuevos árboles, la creación de 33 “bosques de bolsillo” y la construcción de nueve parques regionales, entre los que destacan el Cerro Renca y el Cerro Chena. Asimismo, el gobernador reafirmó el impulso a la movilidad sustentable con la licitación del proyecto “Mapocho Pedaleable y Caminable” y el anuncio del financiamiento para el primer hospital público veterinario de Chile, consolidando un modelo de gestión que integra la infraestructura verde con la participación de 117 ecobarrios.