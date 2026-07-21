Ciclo de Jazz y Copas en Sala SCD Egaña

Sala SCD Egaña, sector Terrazas, Mall Plaza Egaña, Metro Plaza Egaña.



22, 23, 24 y 25 de julio – 19:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

Los amantes del jazz podrán experimentar una auténtica semana soñada, con las cuatro jornadas dobles que a partir de este miércoles darán vida al “Ciclo de Jazz y Copas“, organizado por Sala SCD Egaña y el emblemático Club de Jazz de Santiago.

De este modo, ambos recintos ubicados en el Mall Plaza Egaña unen fuerzas para que lo mejor del jazz nacional se tome las noches en la comuna de La Reina, en veladas que alternarán a dos figuras clave de nuestra escena, con una copa de vino como elemento de transición.

Las citas serán en Sala SCD Egaña (sector Terrazas del Mall, metro Plaza Egaña), reconocida como uno de los mejores lugares para escuchar música en vivo en la capital, y cuya calidad técnica y espacial permitirá que el público aprecie a cabalidad las presentaciones de un género en que la ejecución y el virtuosismo son un elemento esencial.

En ese marco tendrá lugar el arranque este miércoles 22, con el amplio recorrido sonoro de Salvo-Gallardo Quinteto, integrado por Cristián Gallardo en saxofón, Juan Pablo Salvo en trompeta, Santiago Monroy en piano, Esteban Fonseca en contrabajo y Sebastián Acevedo en batería. Tras ellos, será el turno de Mapocho Orquesta, numerosa y emblemática agrupación que celebra diez años manteniendo viva la tradición de las big bands.

El jueves 23 será el turno de Thaïs Marie y su aclamado tributo aSarah Vaughan, para continuar con el reciente ganador del Premio Pulsar a Mejor Álbum Jazz, Claudio Rubio, gracias a su trabajo Ella lleva el fuego. El disco, adelanta, “lo vamos a estar presentando íntegramente”, en un concierto que además estará marcado por el sólido despliegue en vivo de una banda de lujo. “Llego a este ciclo con un grupo que está súper afiatado, con el que llevamos tocando hace mucho tiempo. Félix Lecaros, Álex Solar, Rodrigo Espinoza y Cristóbal Menares, son gente en la que confío extraordinariamente y con los que hemos hecho música durante mucho tiempo, así es que estamos muy contentos de participar”, cuenta.

La tercera velada de este ciclo será el viernes 24 de julio, con Boris Ortiz Dixieland Jazz Band, en un entusiasta arranque que remitirá a los salones de Chicago. El cierre, en tanto, será con el destacado trompetista Sebastián Jordán, quien se presentará junto a una agrupación que completan el contrabajista Nahuel Blanco y el baterista Juan Pablo Jaramillo.

La última velada del ciclo tendrá lugar el sábado 25, jornada que reunirá a la numerosa Alhué Jazz Band, con más de una decena de músicos en escena, incluyendo ocho vientos y sección rítmica completa. Tras ellos, el destacado guitarrista Federico Dannemann presentará su tercer disco solista Réquiem Argento, en el que la tradición jazzística se mezcla con influencias de artistas como Charly García, Mercedes Sosa, Pappo y Luis Alberto Spinetta.