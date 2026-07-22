Función especial de Planètes (2025) junto a Momoko Seto y Cristóbal León

Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.



Viernes 24 de julio – 18:45 horas.

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Centro Arte Alameda invita a una experiencia cinematográfica y sensorial única el próximo viernes 24 de julio a las 18:45 horas con la proyección especial de El Gran Viaje (Planètes), el más reciente largometraje de la destacada cineasta y artista visual franco-japonesa Momoko Seto. Luego de la proyección, el público tendrá la oportunidad exclusiva de participar en un conversatorio con la realizadora, moderado por Cristóbal León (La Casa Lobo, Los Hiperbóreos).

Tras un exitoso recorrido internacional que incluye selecciones oficiales en el prestigioso Festival de Cannes y en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, la producción llega a Centro Arte Alameda, como función especial, gracias a la colaboración con Cinetopia, la Embajada de Francia, el Instituto Francés en Chile, Alga y ProChile.

La película se alza como una deslumbrante fábula ecológica que transforma a cuatro pequeñas semillas de diente de león en las heroínas de una aventura cósmica. La historia se sitúa tras la destrucción de la Tierra por una catástrofe nuclear, donde estas diminutas supervivientes son impulsadas al espacio, emprendiendo un viaje intergaláctico en busca de un lugar donde la vida pueda volver a renacer.

Apoyada en una extraordinaria combinación de animación digital, fotografía time-lapse y un inmersivo diseño sonoro, El Gran Viaje construye una experiencia sensorial única que invita a contemplar el mundo desde la escala de sus pequeñas protagonistas. En su recorrido por planetas desconocidos, las semillas se enfrentan a fenómenos naturales extremos, criaturas y paisajes tan fascinantes como hostiles, dando forma a un relato sobre la cooperación, la resiliencia y la persistencia de la vida.

Esta función especial será una excelente oportunidad para conocer de cerca a Momoko Seto (1980, Japón), una de las artistas y cineastas experimentales más singulares de la actualidad. Nació en Tokio, antes de trasladarse a Francia para estudiar en Le Fresnoy. Trabaja como directora para el CNRS (Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia), donde realiza documentales científicos. En 2021 recibió el Premio Cristal del CNRS y, en 2022, fue distinguida por la Fondation Gan pour le Cinéma. Su obra se sitúa de manera constante en el cruce entre el cine, el arte contemporáneo y la investigación científica.