Segundo ciclo del Cineclub Irán 3037

Sitio de Memoria Irán 3037, Irán 3037, Macul.



Sábado 25 de julio – 17:00 horas.

La entrada es gratuita y el ingreso será por orden de llegada hasta completar el aforo. Al término de la exhibición se realizará un conversatorio con los equipos de realizadores.

El Cineclub Irán 3037 Sitio de Memoria continúa su cartelera con el segundo ciclo “Reflexiones en torno a la memoria”. Desde distintos registros documentales y de ficción, los cuatro cortometrajes proponen reflexionar sobre la identidad, la pertenencia, la migración, los vínculos familiares y los territorios que habitamos.

La función se realizará el sábado 25 de julio a las 17.00 hrs, en el Sitio de Memoria Irán 3037, con entrada gratuita y abierta a todo público. Al finalizar la exhibición se desarrollará un conversatorio con los equipos de realizadores, generando un espacio de diálogo en torno a las temáticas abordadas por las obras.

La instancia, que busca abrir un espacio de encuentro en torno al cine de autor y al documental chileno contemporáneo, es programada por Isabel Orellana, productora de Araucaria Cine y Programadora Senior del Festival Internacional de Cine de Valdivia.

La programación comenzará con Quimera (2025, 10′), dirigido por Martín André y Gael Jara. El cortometraje acompaña a una persona no binaria que presencia por televisión la entrega del primer carnet con identidad no binaria en la historia de Chile. A partir de este hecho, la película explora el reconocimiento institucional y la construcción de la propia identidad. El filme obtuvo el Premio Especial del Jurado en la categoría Cortometraje Chileno de Estudiantes de Cine y Audiovisual en el Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) en 2024 y la Mención del Jurado en la sección New Talents Animation en el festival Poff Shorts 2024.

A continuación se exhibirá Chi(le)na (2025, 6′), de Yoksan Xu, un relato autobiográfico que recorre restaurantes chinos, la ausencia paterna y la experiencia de crecer entre distintas culturas, construyendo una reflexión íntima sobre identidad, migración y pertenencia. Obtuvo el premio a Mejor corto emergente en el Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS) 2024.

El ciclo continuará con Atardecer en América (2024, 17′), de Matías Rojas, ficción que sigue el desgarrador viaje de una adolescente a través de la meseta del Altiplano. En medio de un paisaje hostil, la película aborda el desarraigo, las fronteras y la supervivencia desde una mirada profundamente humana. El cortometraje documental fue reconocido con una Mención Especial del Jurado Joven en la sección Generation 14plus del Festival Internacional de Cine de Berlín 2025.

La jornada finalizará con Te llamarás Pablo (2025, 26′), documental dirigido por Pablo Vergara. A través de archivos familiares, recuerdos y una búsqueda profundamente personal, el realizador reconstruye la historia de su primo Pablo Vergara, dando forma a un relato autobiográfico que trasciende lo íntimo para reflexionar sobre la memoria familiar, la ausencia y aquello que permanece en el tiempo. Fue premiado en la edición 29 del Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS) con una Mención Especial del jurado en 2025.

Con “Reflexiones en torno a la memoria”, el Cineclub Irán 3037 Sitio de Memoria continúa consolidándose como un espacio para el encuentro entre el cine y la reflexión, promoviendo conversaciones sobre las múltiples formas en que la memoria se construye y transforma a través de las experiencias personales, los afectos y las historias que compartimos.

PROGRAMACIÓN

Fecha: Sábado 25 de julio

Hora: 17:00

Lugar: Sitio de memoria Irán 3037

Quimera – Martín André y Gael Jara, 2025, 10′.

Una persona no binaria presencia por televisión la entrega del primer carnet con identidad no binaria en la historia de Chile, iniciando una reflexión sobre el reconocimiento y la construcción de la identidad.

Chi(le)na – Yoksan Xu, 2025, 6′.

Un recorrido autobiográfico por restaurantes chinos, la ausencia de un padre y la búsqueda de identidad entre distintas culturas.

Atardecer en América – Matías Rojas, 2024, 17′.

Una adolescente emprende un difícil viaje a través de la meseta del Altiplano, enfrentando el desarraigo y los desafíos de un territorio tan imponente como hostil.

Te llamarás Pablo – Pablo Vergara, 2025, 26′.

A partir de los recuerdos de su familia, el director reconstruye la historia de su primo Pablo Vergara en un documental íntimo que reflexiona sobre la memoria, la ausencia y los vínculos familiares.