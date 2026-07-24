Concierto de Academia Latinoamericana de Música Avanzada (ALMA) en Teatro del Lago

Teatro del Lago, Av. Philippi 1000, Frutillar.



Sábado 1 de agosto – 19:00 horas.

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La música de cámara volverá a tomarse el escenario de Teatro del Lago con ALMA Conciertos: Vientos, una presentación que reunirá a jóvenes músicos latinoamericanos de alto nivel en torno a un repertorio donde los instrumentos de madera y metal asumen el rol protagónico.

El concierto, que tendrá una duración aproximada de una hora y media, será protagonizado por participantes de la Academia Latinoamericana de Música Avanzada (ALMA), iniciativa impulsada por Teatro del Lago junto a la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y que busca proyectar el talento de jóvenes intérpretes de América Latina hacia circuitos de formación y excelencia internacional.

En esta presentación, los instrumentos de viento dejan de estar al fondo de la orquesta para revelar toda su capacidad expresiva desde la cercanía de la música de cámara. Flautas, clarinetes, oboes, fagotes, cornos, trompetas y otros instrumentos serán parte de la experiencia marcada por la precisión técnica, el trabajo colaborativo y la energía de una nueva generación de músicos.

Esta instancia corresponde al segundo encuentro de ALMA durante 2026, dedicado a vientos y metales, y forma parte de un proceso formativo que se desarrolla a lo largo del año. La academia culminará con un tercer y último encuentro, en el que más de 40 jóvenes músicos latinoamericanos se reunirán en Frutillar para conformar la Camerata ALMA, un ensamble que ofrecerá su concierto de clausura el próximo 3 de octubre en Espacio Tronador, marcando el cierre de una temporada de perfeccionamiento artístico de nivel internacional.

Panorama de invierno

ALMA Conciertos propone una forma distinta de escuchar estos instrumentos desde el detalle, la respiración compartida y la fuerza que aparece cuando el aire se transforma en el verdadero protagonista. La presentación permitirá acercarse al virtuosismo y esfuerzo de jóvenes artistas de entre 18 y 27 años, provenientes de distintos países de la región, quienes hoy se forman en un programa creado para impulsar su talento, desarrollo artístico y profesional.

“Con ALMA abrimos un espacio real de proyección para jóvenes músicos latinoamericanos, entregándoles formación de excelencia. Este concierto es también una invitación al público a descubrir la potencia de una generación que está construyendo el futuro de la música en nuestro continente”, señaló Joao Aboim, director artístico de Teatro del Lago.

Sobre ALMA

La Academia Latinoamericana de Música Avanzada nace como una alianza estratégica entre Teatro del Lago, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF), con el objetivo de convertirse en un referente regional de excelencia artística, integración cultural y proyección profesional. Inspirada en el modelo de la Academia de Orquestas Latinoamericanas, esta nueva propuesta pone el foco en la música de cámara como un espacio de aprendizaje colaborativo, liderazgo artístico, mentoría personalizada y visibilidad internacional.