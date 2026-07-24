Concierto teatral “Yo no nací para amar” en Valparaíso

Centro Cultural IPA, Condell 1349 Valparaíso.



Jueves 30 de julio – 19:00 horas.

La entrada es mediante aporte voluntario y los cupos son limitados.

Informaciones en reservas.teatro.ipa@gmail.com

El amor duele, pero el desamor en el universo queer tiene sus propios ritmos, códigos y melodías. El próximo 30 de julio, se estrena en Sala Teatro IPA “Yo no nací para amar”, un concierto teatral que promete sumergir al espectador en un viaje emocional a través de las etapas del duelo amoroso entre dos hombres.

La puesta en escena es parte de la programación artística impulsada por el Centro Cultural IPA gracias al Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

A medio camino entre el recital íntimo y el drama teatral, la obra utiliza canciones de todos los tiempos, interpretadas en vivo para narrar el colapso de una relación. Desde la dolorosa “crónica de una muerte anunciada” hasta la liberación final, “Yo no nací para amar”, no solo habla de la pérdida, sino de la resiliencia de la comunidad gay frente al desamor, un espacio pocas veces explorado con tanta crudeza y honestidad en el teatro musical local, la pieza se aleja de los clichés para ofrecer una radiografía honesta de las relaciones contemporáneas.

El montaje nace de la inquietud de Claudio Vidal, director de la obra, de crear una pieza en formato concierto teatral a través del cual la comunidad pudiera sentirse identificada. “Las temáticas son transversales a la experiencia queer en nuestra cultura y las canciones se han convertido en himnos de todos los tiempos. Estas canciones fundaron y a la vez refuerzan una identidad de nuestra cultura”, comenta Allan Urra, actor intérprete dentro de la obra.

“Esperamos que el público venga a llorar y a reírse con nosotros, pero sobre todo a cantar. Van a encontrarse con una historia de amor y desamor que de seguro tocará más de un corazón, pero qué mejor que hacerlo cantando”, agrega

El repertorio musical, a cargo de Paulo León, actúa como el hilo conductor de la memoria, donde cada acorde evoca los fantasmas del pasado, las promesas rotas y la inevitable necesidad de soltar para volver a empezar.

De esta forma, la propuesta combina teatro, música en vivo y una mirada honesta sobre el amor, la pérdida y la reconstrucción. “Yo no nací para amar” invita al público a vivir una experiencia íntima y profundamente emotiva, donde cada canción se transforma en un puente hacia la memoria y la catarsis.

La obra forma parte de la programación artística impulsada por el Centro Cultural IPA, reafirmando su compromiso con la creación contemporánea, la diversidad y la promoción de espacios donde las distintas formas de amar, sentir y habitar el mundo encuentren un lugar sobre el escenario.