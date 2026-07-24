Karen Rojo queda a menos de un año de cumplir condena tras descuento por prisión en Países Bajos

Karen Rojo quedó a menos de un año de cumplir la condena de cinco años y un día de cárcel que recibió por fraude al fisco, luego de que la justicia acogiera la solicitud de su defensa y descontara el tiempo que permaneció detenida en Países Bajos mientras se resolvía su extradición a Chile.

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago resolvió abonar 1.463 días a la pena que cumple la exalcaldesa de Antofagasta, considerando el período en que estuvo privada de libertad desde su detención en Róterdam, el 13 de julio de 2022, además del tiempo correspondiente a su traslado de regreso al país.

Con ese descuento, a Rojo le restan 363 días para completar la condena impuesta por la justicia chilena.

La resolución fue dictada por el juez Marco Escobar, quien dio por acreditado el tiempo de privación de libertad con antecedentes aportados por la Cancillería, Interpol y la propia defensa.

El magistrado concluyó además que tanto la legislación chilena como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción permiten imputar a la condena el período que una persona permanece detenida en el extranjero mientras se concreta su extradición.

La decisión abre la puerta a una nueva solicitud de la defensa de la exjefa comunal.

Una vez que la resolución quede ejecutoriada, sus abogados buscarán que los 363 días restantes de la condena sean cumplidos bajo una medida alternativa al encarcelamiento.

Por ahora, sin embargo, Karen Rojo continuará recluida en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín mientras la resolución adquiere firmeza y se resuelven las futuras solicitudes que presente su defensa.