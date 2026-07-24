“Santiago en foco”: el concurso que premiará la identidad de la comuna en una fotografía

La Municipalidad de Santiago lanzó la primera edición de “Santiago en foco”, un concurso que busca acercar los distintos espacios de la comuna, a través de la fotografía.

El objetivo es promover la creación artística y la puesta en valor de la ciudad, utilizando la fotografía como una herramienta de observación para rescatar la identidad, la vida cotidiana y los espacios de Santiago.

La iniciativa -coordinada desde la Subdirección de Cultura y Patrimonio- está dirigida a personas mayores de 18 años que residen, trabajan o estudian en Santiago. Luego del registro, se debe presentar una fotografía de la comuna bajo temática libre, que puede ser retratada con cualquier tipo de cámara.

Para el alcalde Mario Desbordes, “uno de los ejes de nuestra gestión es promover el desarrollo cultural y patrimonial, y a través de esta iniciativa, realizamos una amplia convocatoria para mostrar Santiago y capturar esos momentos que nacen de la espontaneidad, del encuentro cotidiano en los barrios, de experiencias, de la memoria y de los paisajes urbanos que ofrece la comuna”.

Las fotografías serán recibidas hasta el próximo 30 de julio. Luego de esa fecha, una comisión evaluará los trabajos para armar una preselección de 30 registros. Estos serán incorporados a una galería digital, donde se realizará una votación abierta online, que definirá a los 12 finalistas, que se presentarán en la Exposición Santiago en Foco el próximo 19 de agosto en el Palacio Consistorial de la Municipalidad de Santiago. La ceremonia, considera además, la premiación del primer lugar (mayoría de votos online), que recibirá una beca para estudiar un diplomado en la Universidad de Las Américas.

Desde esa casa de estudios, Santiago Apablaza, vicerrector de la sede Santiago, señaló que “esta colaboración nos permite seguir generando espacios donde el talento y la participación ciudadana encuentran oportunidades para desarrollarse”.

Por su parte, Canon Chile estará a cargo de la impresión y montaje de los trabajos finalistas. Yan Vallejos, Gerente de Ventas, aseguró que para potenciar la exposición, “utilizaremos altos estándares de calidad , que garanticen que la visión de los fotógrafos seleccionados quede plasmada con la máxima fidelidad y durabilidad posible”.

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