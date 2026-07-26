Película “Los renacidos” en Villa Alemana

Centro Cultural Gabriela Mistral, Santiago 674, Villa Alemana.



Martes 28 de julio – 18:30 horas.

Tras su paso por importantes festivales internacionales como Shanghái, SANFIC, Guadalajara, Huelva -donde Fontaine recibió el premio “Mejor Actor”-, Los Renacidos llega a Villa Alemana de forma gratuita.

La función contará con la presencia del actor Pedro Fontaine (La casa de los espíritus), quien participará en un conversatorio para compartir su experiencia en la película y dialogar con el público presente.

La actividad se enmarca en el Plan de Gestión de Quilpué Audiovisual, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Villa Alemana y EFE Trenes Valparaíso.

Sobre la incorporación de la película a la programación, Sebastián Cartajena, programador de Quilpué Audiovisual, comenta: “Como Centro Cultural seguimos propiciando espacios de diálogo en torno al cine chileno, esta vez con la participación del actor Pedro Fontaine en el conversatorio que tendremos en Villa Alemana, quien se destaca en esta película argentina-chilena, la cual se distingue por centrarse en el género del thriller, lo cual nos da vuelve a confirmar que nuestro cine y el latinoamericano está ofreciendo cada vez más, diversas temáticas y estilos narrativos, que antes era menos comunes”.

Los renacidos narra la historia de Manuel y Oscar, dos hermanos enemistados que tienen un oscuro negocio: ayudar a personas a fingir su propia muerte para luego cruzarlos a través de la frontera. Lo que parece un último trabajo pronto se convierte en una operación fuera de control, donde un error desencadena traiciones, violencia y una persecución implacable a través de la cordillera.

Dirigida por el argentino Santiago Esteves, la película aterriza en la cartelera chilena como uno de los thrillers iberoamericanos más intensos del año. Destaca por su fuerte presencia chilena tanto en el elenco como en el equipo técnico.

Pedro Fontaine lidera el reparto junto al argentino Marco Antonio Caponi y al español Óscar de la Fuente, acompañados por reconocidos actores como Luis Dubó y Daniel Antivilo. A nivel técnico, sobresale la dirección de fotografía de Enrique Stindt y el trabajo de sonido directo de Soledad Andrade.

El Centro Cultural Quilpué Audiovisual forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.