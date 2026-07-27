Carnaval Infantil de Vitacura

Lo Matta Cultural, Av. Kennedy 9350, Vitacura.



Sábado 8 de agosto – 11:00 a 17:00 horas.

Entrada liberada y cupos limitados.

La Corporación Cultural de Vitacura invita a participar del Carnaval Infantil, una jornada especialmente diseñada para niños, niñas y sus familias que reunirá espectáculos, actividades recreativas y experiencias culturales en un solo lugar.

“Hemos preparado una programación que reúne teatro, música, literatura y experiencias creativas, pensada para compartir, descubrir y disfrutar juntos. El contacto con las artes desde los primeros años es fundamental, porque estimula la creatividad, la sensibilidad, la capacidad de asombro y la expresión emocional. Cuando la cultura forma parte de la infancia deja huellas que permanecen: despierta la curiosidad, invita a mirar el entorno con otros ojos y construye un vínculo natural con las expresiones artísticas que puede acompañar a las personas durante toda su vida”, señaló la directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Vitacura, Juanita Mir.

La programación artística comenzará a las 12:00 horas con El Gran Carnaval del Jardín, un espectáculo familiar que combina teatro, música en vivo y artes circenses. La historia sigue a don Amador, un jardinero que reúne a insectos, aves y animales para agradecer a la naturaleza y proteger su jardín, en una puesta en escena llena de color que invita a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia del agua.

A las 16:00 horas será el turno de Los Fi, compañía chilena que transforma objetos reutilizados en instrumentos musicales para ofrecer un espectáculo que mezcla percusión, humor y canciones. Su propuesta promueve el reciclaje, la creatividad y el cuidado del planeta a través de una experiencia artística que sorprende y entretiene a públicos de todas las edades.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar del Campamento de Lectura Penguin, con narraciones compartidas, autores invitados y talleres de manualidades; una Plaza de Juegos, concebida para fomentar el movimiento, la exploración y la imaginación; un espacio de Pintacaritas, donde los más pequeños podrán elegir entre distintos diseños realizados con pinturas faciales hipoalergénicas, brillantinas y joyas de fantasía; además de cuentacuentos, talleres y una variada oferta gastronómica con foodtrucks y carros de comida.

Programación

11:00 a 17:00 horas

Campamento de Lectura Penguin

Cuentacuentos

Talleres

Pintacaritas

Plaza de Juegos

Juegos de movimiento libre

Foodtrucks y carros de comida

12:00 horas

El Gran Carnaval del Jardín

Montaje familiar que combina teatro, música en vivo y artes circenses en un espectáculo lleno de color y energía. La historia sigue a don Amador, un jardinero que convoca a insectos, aves y animales de todo el mundo para agradecer a la naturaleza y proteger su jardín, transmitiendo un mensaje sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia del agua.

16:00 horas

Los Fi

Espectáculo musical donde los instrumentos son creados a partir de objetos reutilizados y materiales reciclados. Con percusión, humor y canciones de temática ambiental, la compañía invita a reflexionar sobre el cuidado del planeta a través de una propuesta creativa y participativa.