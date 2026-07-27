Charla de Leila Guerriero en Concepción

Aula Magna, Arzobispado, Caupolicán 459, Concepción.



Viernes 7 de agosto – 19:00 horas.

Con el lema “Una región con cuento”, la XV edición de Biobío en 100 Palabras presenta su programación gratuita que busca consolidar el proyecto como un espacio de expresión que invita a personas de todas las edades a escribir sobre la Región del Biobío, generando un registro único del territorio.

Esta iniciativa cuenta dentro de su financiamiento con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

LEILA GUERRIERO COMIENZA A CELEBRAR LOS 15 AÑOS DE HISTORIA

Para celebrar esta edición histórica del concurso se desplegará una programación especial que comenzará el 7 de agosto con el lanzamiento de la convocatoria y una charla gratuita y magistral de la escritora argentina Leila Guerriero, autora de títulos tan aclamados como Plano americano (2013) y La Llamada (2024); ganadora del Premio Gabo (2010), Konex (2014), Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán (2019) y Premio Strega Europeo (2026), entre otros. La actividad se realizará en el Aula Magna del Arzobispado de Concepción (Caupolicán 459).

“Estamos orgullosos de presentar esta versión histórica de un proyecto a través del cual reafirmamos nuestro compromiso con el fomento lector y la escritura creativa como herramientas de transformación social y desarrollo de nuestra comunidad. Creemos que cada persona tiene una historia que contar, y Biobío en 100 Palabras es el espacio para que esas historias sean escuchadas y valoradas”, señala Augusto Robert, vicepresidente de Asuntos Corporativos CMPC.

Por su parte, Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio, destaca la relevancia de esta edición aniversario: “Celebrar 15 años de Biobío en 100 Palabras es celebrar más de 130 mil historias que han sido escritas por personas de todas las edades y rincones de la región. Esta edición tiene un carácter especial porque no solo conmemoramos una amplia trayectoria, sino que un fuerte compromiso con la creatividad, la memoria y la diversidad cultural de la Región del Biobío”.

ACTIVIDADES GRATUITAS PARA TODAS LAS EDADES

Durante la convocatoria del concurso, se realizarán diversas actividades como talleres de escritura para celebrar el Mes de la Infancia, un recorrido patrimonial en la Galería de Concepción, en el Muro Historia Concepción en Edificio Gobernación y otro junto al Proyecto Baldosario de la arquitecta Catalina Melo.

Además, se impartirán talleres de escritura creativa en la Biblioteca Municipal de Concepción y en el Centro Cultural Municipal de Los Ángeles, junto al destacado escritor nacional Andrés Montero.

Junto con esto, y como parte de la estrategia educativa del proyecto, se realizarán más de 200 talleres de escritura creativa en colegios de la Región del Biobío. Como novedad, este año en estas instancias se repartirá gratuitamente el juego de cartas “Creando en 100 Palabras”, una herramienta lúdica desarrollada en exclusiva por Fundación Plagio que, a través de la metodología del story grammar, permite que los estudiantes puedan crear microcuentos fácilmente.

En la misma línea, se fortalecerá la participación intercultural con diversos talleres y actividades en mapudungun, con el objetivo de fomentar la escritura de cuentos en esta lengua. Para ello, se han establecido alianzas estratégicas con diversas organizaciones, como el Espacio Lepün Kuifi Kimün de Los Ángeles.

EL JURADO DE LA XV EDICIÓN

El jurado de esta edición estará compuesto por las destacadas escritoras Damsi Figueroa (Talcahuano, 1976), Nayareth Pino Luna (Santiago, 1990) y Sara Bertrand (Santiago, 1970), quienes seleccionarán los 100 mejores cuentos entre los miles de relatos que se esperan recibir.

MILES DE LIBROS GRATIS

En el marco de su convocatoria 2026, el concurso distribuirá gratuitamente 20 mil ejemplares del libro que reúne los mejores cuentos de la versión anterior, en puntos culturales, bibliotecas, establecimientos educacionales y organizaciones sociales de toda la región.

Para más información sobre el lanzamiento, las bases y las actividades de la programación, las personas interesadas pueden visitar el sitio web oficial www.biobioen100palabras.cl y seguir las redes sociales del concurso en Instagram, TikTok y Facebook.

Fundación Plagio forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.