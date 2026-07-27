Fiscalía traslada a La Araucanía causa contra exfiscal Carlos Palma

El fiscal nacional, Ángel Valencia, resolvió trasladar a la Fiscalía Regional de La Araucanía la investigación que involucra al exfiscal regional de Aysén Carlos Palma. La causa dejará así de estar a cargo del Ministerio Público en esa última región.

Según informó La Tercera, la determinación se adoptó tras un oficio reservado enviado por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, quien pidió que las diligencias fueran dirigidas por una autoridad distinta para garantizar la objetividad, transparencia e imparcialidad del proceso.

“En atención a la naturaleza y gravedad de los antecedentes, y considerando que el investigado se desempeñó como fiscal regional de dicha región, el fiscal nacional designó al fiscal regional de La Araucanía para dirigir la investigación”, explicó la Fiscalía Nacional.

Investigaciones contra el exfiscal

El organismo sostuvo que el cambio responde al “compromiso institucional con la transparencia, objetividad e imparcialidad” y al debido cumplimiento de las funciones que la Constitución y la ley asignan al Ministerio Público.

Palma fue formalizado en octubre del 2025 por el delito de revelación de secreto, en una causa vinculada al tráfico de drogas. Además, se investigan pagos que el senador y exdiputado Miguel Ángel Calisto habría realizado al exfiscal, quien encabezaba la Fiscalía de Aysén cuando comenzó en el 2022 la primera indagatoria contra el exmilitante de la Democracia Cristiana.