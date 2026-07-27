Festival Rock en Teatro Roma

Teatro Roma, San Diego 236, Metro U. de Chile.



Viernes 31 de julio – 21:00 horas.

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El evento marcará el inicio de un ciclo de cinco fechas que pretende convertir al histórico recinto, recientemente remodelado, en un punto de encuentro para los amantes del rock.

La jornada contará con la participación de dos destacadas bandas de la escena nacional: Julius Popper y La Rata Bluesera, agrupaciones con una reconocida trayectoria que serán las encargadas de inaugurar este nuevo festival.

Julius Popper es una de las bandas más representativas del rockabilly chileno de las últimas décadas. Con una propuesta que fusiona rock y blues, el grupo ha construido una sólida trayectoria gracias a sus composiciones y a un potente trabajo en vivo, consolidándose como un referente de la escena nacional.

Por otro lado, La Rata Bluesera se ha ganado un lugar entre las principales exponentes del blues y el rock nacional. Su propuesta combina la esencia del blues clásico con influencias del rock, ofreciendo presentaciones cargadas de energía y una identidad musical que ha conquistado al público en escenarios a lo largo del país.

El cartel también incluirá un espectáculo tributo a Pink Floyd, a cargo de la banda Interestellar, que ofrecerá un recorrido por algunos de los clásicos más emblemáticos del legendario grupo británico mediante una propuesta inmersiva que busca recrear su característico sonido y atmósfera.

Como broche de oro, la celebración continuará con un after party animado por el DJ “Puto Amo del Mix”, quien mantendrá la energía de la noche con una selección musical especialmente preparada para los asistentes.

Con esta primera edición, el Festival Rock en Roma apuesta por convertirse en una nueva tradición dentro de la cartelera musical de la capital, ofreciendo una programación que combina rock nacional, grandes clásicos y un espacio para seguir disfrutando de la música una vez terminados los conciertos.