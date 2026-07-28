Lanzamiento del libro “Recolección. Artes en defensa de la naturaleza en Chile”

Museo Nacional de Historia Natural, parque Quinta Normal, Metro Quinta Normal.



Jueves 30 de julio – 18:30 horas.

Inscripción AQUÍ.

La publicación incluye siete ensayos de varios autores, 68 reseñas de artistas, colectivos y obras que entrelazan prácticas artísticas con el conocimiento y el cuidado de la naturaleza. El libro incluye también una guía metodológica para crear proyectos por y para la naturaleza, así como una línea de tiempo que mapea algunos de los vínculos entre artes, ciencias y ecología, en la que se destacan hitos desde comienzos del siglo XIX hasta nuestros días.

La publicación reconoce al arte ecológico como un movimiento creciente en Chile, destacando 68 proyectos desarrollados a lo largo del país y reuniendo voces de las artes, las ciencias y el ambientalismo. Publicado por Fundación Mar Adentro con el apoyo del Instituto de Ecología y Biodiversidad, el libro es el resultado de reunir voces y propuestas que realzan la creatividad humana ante las urgencias socioecológicas a lo largo de Chile.

Participan: las editoras Maya Errázuriz, Nélida Pohl, Catalina Valdés y, como presentadoras, la ecologista Sara Larraín y la curadora María Luisa Murillo.

Como un archivo inconcluso y abierto, el libro Recolección. Artes en defensa de la naturaleza aborda la creciente integración de artes, ciencias y ambientalismos a través de un compendio de iniciativas e hitos históricos y la reunión de diversas perspectivas transdisciplinarias y socioecológicas. Siete ensayos, un mapeo histórico, una guía metodológica y un relato fotográfico son parte de la propuesta editada por la curadora y editora Maya Errázuriz; la comunicadora de las ciencias Nélida Pohl y la historiadora del arte Catalina Valdés, con indagaciones desde la conservación, la antropología, las humanidades ambientales y la ilustración científica, entre otras.

La publicación reúne obras de las diversas áreas de las artes visuales contemporáneas, residencias artísticas y otras prácticas que articulan la creación y la investigación, las comunidades y sus territorios, los saberes locales y sensibles, los conocimientos de las ciencias de la ecología y las diversas estrategias del activismo ambiental, reconociendo que se trata de un movimiento múltiple y creciente que puede caracterizar al arte chileno actual.

Atendiendo al estado de emergencia, el prólogo de la ecologista Sara Larraín llama a articular narrativas de resistencia en torno al arte, la ciencia y el activismo —y artivismo— en pos de transformaciones sociales urgentes. Larraín invita a generar experiencias de reconexión para promover la condición de inseparabilidad con la naturaleza, la justicia socioambiental y los derechos de la naturaleza. Así, propone activar lenguajes con conciencia y ética, donde “cada ser humano es responsable del cuidado de la naturaleza” en una alianza entre arte, ciencia y ciudadanía como “red ecológica”.

El ensayo escrito por las editoras recorre la historicidad de los cruces entre artes, ciencias y medioambiente en Chile. Identificando una intensificación en la década de 1970, las editoras analizan las prácticas recientes y reconocen la importancia de ciertas interrogantes, entre ellas, cómo “co-crear con aquellas comunidades que enfrentan los problemas ambientales más apremiantes”. En el ejercicio inédito de recolección de obras, lugares e hitos, las editoras reconocen la diversidad de creatividades ecológicas y conocimientos situados, elaborados desde una integración disciplinar de quienes trabajan por la naturaleza y proponen formas colectivas para cuidarla. “Las artes socioambientales asumen un carácter relacional y de co-creación que deshace las lógicas de autoría individual y de obra acabada” manifiestan las editoras, quienes recuerdan que “la creación artística de los pueblos originarios se constituye como un primer precedente para la convergencia entre arte y ecología”.

El libro incluye seis ensayos escritos en dupla o de forma individual por Consuelo Biskupovic y Gabriela Simonetti-Grez, Pablo Chiuminatto y Sofía Rosa, Camila Marambio y Bárbara Saavedra, Fernanda Oyarzún, Cristián Vargas Paillahueque, Carolina Castro Jorquera y Carla Pinochet Cobos. Provenientes de diversas disciplinas y campos de acción, estos autores abordan una diversidad de miradas actuantes al ambientalismo.

Biskupovic y Simonetti-Grez levantan las genealogías de estos temas desde movimientos como la filosofía alternativa para el desarrollo en Chile, promovida por pensadores y activistas como Manfred Max-Neef y Manuel Baquedano en los 70, haciendo un llamado desde el presente a una “ciudadanía ecológica” participativa.

Chiuminatto y Rosa abordan los desplazamientos del lenguaje en torno a la palabra ecosistema evaluando, desde la perspectiva de las humanidades ambientales, qué se gana y qué se pierde con los desplazamientos y apropiaciones de conceptos entre un campo disciplinar y otro.

Marambio y Saavedra, en tanto, relatan la experiencia de la integración de artes, ciencias y cultura ancestral en el Parque Karukinka en la región de Magallanes, al alero de la conservación de bosques primarios y especies que conforman la biodiversidad fueguina. Con la perspectiva que da el cierre de un ciclo, las autoras cuentan cómo desde 2011 comenzaron a integrar prácticas científicas y artísticas para la conservación.

Oyarzún, por su parte, analiza imaginarios ecológicos a la luz de la ilustración científica, proponiendo un breve recorrido histórico marcado por la llegada del naturalista francés Claudio Gay a Chile en 1828. Reflexionando en torno al ideal estético que prevalece en las ilustraciones privilegiando principios de individualidad y estabilidad, se pregunta por las formas que asumirán las artes de la naturaleza frente al adelanto en las investigaciones de la biología y la ecología contemporáneas.

Vargas Paillahueque, a su vez, reflexiona sobre el potencial resignificador de formas de vida ancestrales y de resistencia indígena, impulsadas por las perspectivas anticoloniales y las reivindicaciones territoriales. Profundiza en la comprensión de la naturaleza de la cultura mapuche y señala las convergencias que tiene el pensamiento ecologista con estas maneras de ver el mundo.

Por su parte, la curadora Carolina Castro aborda arte, ecología, institucionalidad y espacios dedicados a las ciencias ambientales, los cuales son interpelados a abrirse transdisciplinariamente en busca de alianzas innovadoras y transformadoras, recabando la labor de lugares como la Unidad de Artes y Desastres de CIGIDEN (Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres); el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), y el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC).

Cerrando la sección de ensayos, Pinochet Cobos indaga en el rol de las prácticas artísticas como reflejo de la conciencia crítica de una época, incluyendo las complejidades que se presentan a la hora de validar y financiar los proyectos. Reconoce que las artes pueden jugar un rol neutralizador de conflictos socioambientales, perpetuando recorridos hegemónicos de circulación, advirtiendo, por ejemplo, del riesgo del extractivismo cognitivo de saberes indígenas relacionados con la naturaleza.

El libro se propone como un archivo —inconcluso y dinámico— de manifestaciones de arte ecológico. Intentando cubrir la mayor amplitud del territorio nacional, se agrupan iniciativas contemporáneas diversas, tales como Tsonami; Atlas Nativa; el Centro de Estudios del Agua (CEA); el Museo de Historia Natural Río Seco; organizaciones como el Círculo de Ilustradores Naturalistas de Chile; instancias como la Bienal Concepción Arte & Ciencia; y residencias como CAB o LIQUENLAB. En las páginas del libro se intercala un relato paralelo enunciado por las fotografías de Josefina Astorga, Marcos Zegers y Sebastián Mejía, trayendo imágenes de estéticas de extractivismo y de resiliencia natural

Ante la triple crisis planetaria —cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación—, el libro concluye que la respuesta no puede venir de una sola disciplina o campo de acción. El arte puede cuestionar a la ciencia, desafiar sus premisas y componer narrativas; la ciencia, a su vez, puede proporcionar al arte preguntas y ámbitos de investigación que amplían la investigación artística. Esa interacción abre la posibilidad de imaginar, colectivamente, otras formas de habitar y cuidar el mundo natural. La publicación está dedicada a uno de los escritores de los ensayos, el académico y artista Pablo Chiuminatto; y al fundador de Librería Libro Verde, Rodrigo Moren, entusiastas apoyadores del proyecto en sus inicios, pero partieron antes de verlo publicado.

Sobre las editoras y las presentadoras del lanzamiento

Maya Errázuriz. Curadora y editora. Es licenciada en Historia del Arte y Arquitectura, con minor en Artes Visuales, por Boston University, y cuenta con estudios en Edición por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante los últimos diez años ha centrado su práctica en el vínculo entre arte y ecología, aplicado a estrategias de conservación de la naturaleza. Actualmente se desempeña como directora de Arte y Publicaciones de Fundación Mar Adentro, donde lidera investigaciones curatoriales, prácticas expositivas y el programa de residencias Bosque Pehuén.

Nélida Pohl. Es licenciada en Ciencias con mención en Biología y magíster en Ecología y Biología Evolutiva por la Universidad de Chile; doctora en Biología por la University of California, Irvine; y magíster en Comunicación de la Ciencia por Imperial College London.

Actualmente es directora de Comunicaciones del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), profesora, consultora independiente y expresidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia (ACHIPEC, 2018–2021).

Catalina Valdés. Es doctora en Historia del Arte (EHESS/UNSAM) y curadora independiente. Investiga las relaciones entre artes y ciencias naturales. Es autora y editora de numerosas publicaciones sobre historia del paisaje, imagen científica y otras formas de representación de la naturaleza, producidas especialmente en Chile y América del Sur durante el siglo XIX.

Entiende este contexto como un momento decisivo en el proceso de domesticación de la vida silvestre mediante la nacionalización de los territorios, el disciplinamiento de los conocimientos y la industrialización de las prácticas agrícolas.

Sara Larraín. Ecologista y política chilena. Desde 1997 se desempeña como directora de Fundación Chile Sustentable. Ingresó a la Universidad de Chile para estudiar Antropología y posteriormente obtuvo el título de Pedagogía en Artes Plásticas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre 1978 y 1989 fue académica de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), en el área de Estética.

María Luisa Murillo. Artista, fotógrafa y gestora cultural chilena. Licenciada en Artes por la Universidad Católica de Chile, desde 2015 es directora de Arte y Proyectos de la Casa-Museo Alberto Baeriswyl de Tierra del Fuego y responsable del Programa de Residencias de Arte, Ciencias y Humanidades (CAB).