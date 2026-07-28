Taller “El mundo de Homero ayer y hoy – La Odisea a través del tiempo”
Taller “El mundo de Homero ayer y hoy – La Odisea a través del tiempo”
- 13 de agosto al 11 de diciembre.
- Información en pedro.vicuna.talleres@gmail.com.
Traductor de poesía griega ha publicado una Antología de Giorgos Seferis en Editorial Visor, España, una Antología de Odysseas Elytis en Santiago de Chile, por Ediciones Tajamar, además de muchos encargos de Unesco y otras obras poéticas que se encuentran en manos de diversas editoriales chilenas. Ha traducido Las Suplicantes, de Eurípides, publicada en Chile en 2013, y es autor de algunas piezas de teatro: Los Jerarcas, Que me Vengan a Buscar y María versus Callas, esta última traducida al griego. Docente de Historia del Teatro y Teatro y Filosofía, ha traducido, también fragmentos de Safo, de Arquíloco y de Alceo que no han sido publicados, mientras está preparando una serie de antologías individuales de algunos poetas griegos de la “Primera Generación de Posguerra”.
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.