Taller “El mundo de Homero ayer y hoy – La Odisea a través del tiempo”

13 de agosto al 11 de diciembre.

Información en pedro.vicuna.talleres@gmail.com.

Pedro Ignacio Vicuña (Santiago de Chile 1956) es actor, poeta, traductor. Entre 1974 y 1979 vivió en Grecia y luego en Chipre, hasta el año 1982- Luego de pasar una temporada en Venecia, regresó a Chile, de manera definitiva en el año 1986. Estudió en el teatro Nacional de Atenas, ha dirigido varias obras de teatro y es autor de varios libros de poesía, Fataj, publicado en Atenas en 1979, Estatuto del Amor, Chipre, 1980, Perix ton Teikhon (poemas griegos) en Chipre 1981, Notas de Viaje, Chile 1988, Fragmenta Memoriae, Chile 1995, Famagusta, Premio Alerce de la Sociedad de Escritores de Chile 1999, Bitácora del Otro Mar, Chile 2011.

Traductor de poesía griega ha publicado una Antología de Giorgos Seferis en Editorial Visor, España, una Antología de Odysseas Elytis en Santiago de Chile, por Ediciones Tajamar, además de muchos encargos de Unesco y otras obras poéticas que se encuentran en manos de diversas editoriales chilenas. Ha traducido Las Suplicantes, de Eurípides, publicada en Chile en 2013, y es autor de algunas piezas de teatro: Los Jerarcas, Que me Vengan a Buscar y María versus Callas, esta última traducida al griego. Docente de Historia del Teatro y Teatro y Filosofía, ha traducido, también fragmentos de Safo, de Arquíloco y de Alceo que no han sido publicados, mientras está preparando una serie de antologías individuales de algunos poetas griegos de la “Primera Generación de Posguerra”.