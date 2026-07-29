Concurso de Acuarela Hardy Wistuba 2026

La convocatoria permanecerá vigente entre el 28 de julio y el 31 de agosto de 2026.

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En homenaje al destacado acuarelista chileno Hardy Wistuba, fallecido en 2010, el concurso busca relevar su legado artístico e incentivar el desarrollo de la acuarela como técnica pura, con especial énfasis en la participación de artistas aficionados y creadores provenientes de distintas regiones del país.

Consolidado como uno de los certámenes de acuarela más importantes de Chile, el Concurso de Acuarela Hardy Wistuba ha dado visibilidad durante diecisiete años a obras de gran calidad técnica y expresiva. En su edición 2025, las obras seleccionadas fueron exhibidas en la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), la Liga Chileno-Alemana de Cultura y posteriormente en el Museo de la Quinta Vergara de Viña del Mar. Para esta nueva versión se contempla nuevamente una itinerancia de las obras premiadas, reafirmando el compromiso del certamen con la difusión de la acuarela en distintos espacios culturales del país.

“Queremos invitar a todos los acuarelistas de Chile a ser parte de esta nueva edición. Este concurso nació para reconocer el talento, fomentar la acuarela como técnica pura y abrir espacios de difusión para artistas de distintas trayectorias y regiones del país. Ese compromiso sigue siendo el corazón de esta convocatoria”, afirma Alberto Collados Baines, director del Concurso de Acuarela Hardy Wistuba.

En la edición 2025, el jurado estuvo integrado por destacadas figuras del ámbito artístico y arquitectónico: Ian Campbell, Pamela Prado, María Elena Comandari, María Luisa Hernández, Mario Toral, Mónica Álvarez, Juan Sabbagh y Pancy Wistuba. Los integrantes del jurado de la versión 2026 serán dados a conocer durante la ceremonia de premiación.

Podrán participar artistas profesionales o aficionados con una única obra de temática libre, realizada exclusivamente con la técnica de la acuarela como técnica pura, utilizando únicamente pigmentos de acuarela. No se aceptarán técnicas mixtas, tales como acuarela complementada con témpera, wash, tintas u otros materiales, aunque sí podrán utilizarse trazos preliminares con lápiz cuya presencia no sea relevante en la expresión final de la obra.

Las obras deberán ejecutarse sobre una sola lámina de papel, pudiendo tener formato rectangular o cuadrado, siempre que su lado menor no sea inferior a 24 centímetros. El instrumento de aplicación será libre, permitiéndose el uso de pinceles, algodones, espátulas, lápices solubles en agua con pigmentos transparentes u otros elementos compatibles con la técnica.

Cada participante deberá postular una sola obra enviando una fotografía digital mediante el formulario disponible en www.concursowistuba.cl.

La Dirección del Concurso realizará una primera selección a partir de estas imágenes, por lo que se recomienda que las fotografías sean tomadas con la mejor calidad posible, idealmente con luz natural y sin utilizar flash.

Los resultados de esta primera etapa serán comunicados el 30 de septiembre de 2026 mediante correo electrónico a los artistas seleccionados. No se enviará comunicación a quienes no resulten seleccionados.

Las obras finalistas deberán entregarse entre el 1 y el 15 de octubre de 2026 en la sede de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), ubicada en Juan de Dios Vial Correa 1359, Providencia, Santiago, protegidas con vidrio y correctamente identificadas en su reverso con el nombre del autor y el título de la obra.

La exposición de las obras seleccionadas se realizará entre el 28 de octubre y el 30 de noviembre de 2026 en la sala de exposiciones de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), instancia que reunirá una vez más algunas de las mejores acuarelas realizadas en el país durante el último año.

La ceremonia de inauguración y premiación se efectuará el miércoles 28 de octubre de 2026, a las 20:00 horas, en la misma sala de exposiciones, finalizando con un vino de honor.

Premios y reconocimientos

El concurso contempla un premio único de USD $3.000, o su equivalente en pesos chilenos, además de un diploma para la obra ganadora. El jurado otorgará una Primera Mención Honrosa, una Segunda Mención Honrosa y un mínimo de diez Menciones Honrosas adicionales, todas acompañadas de un diploma. Los artistas cuyas obras sean seleccionadas para la exposición también recibirán un diploma de participación.

La obra ganadora será exhibida junto con las demás piezas premiadas en distintas salas de exposición del país antes de ser devuelta a su autor durante el año 2027, continuando con el espíritu de difusión artística que caracteriza a este certamen.

Las bases completas del concurso, así como las obras premiadas y las menciones honrosas de versiones anteriores, se encuentran disponibles en www.concursowistuba.cl

Para consultas sobre la convocatoria y el proceso de postulación, la organización ha dispuesto el correo electrónico concursoacuarelahw@gmail.com

Instagram: @concursohardywistuba