Espectáculo “Encendé tu motor” de sexóloga Cecilia Ce

Teatro Nescafé de las Artes, Manuel Montt 032, Santiago.



Domingo 30 de agosto – 19:00 horas.

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TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES presentará el tercer regreso a Chile de la sexóloga y psicóloga argentina Cecilia Ce, esta vez con su nuevo espectáculo, “Encendé tu motor”.

Tras presentaciones en el espacio de Providencia en 2023 y 2024 con su anterior evento, el suceso durante cinco años de “Beer & Sex Night”, Cecilia Ce ahora desplegará este nuevo unipersonal: un viaje lúcido, hilarante y profundamente caluroso por el mundo del sexo, el deseo y los vínculos con una mezcla de humor, datos científicos, así como sensibilidad clínica.

La célebre licenciada trasandina transforma el escenario en un taller mécanico emocional donde cada espectador descubre cómo funciona su propio motor: qué lo enciende, qué lo frena y qué lo conduce al placer atravesando la pregunta ¿cómo vivimos el deseo? para desarmar mitos, cuestionar mandatos y abrir espacios para una mirada más libre, honesta, además de amorosa, sobre la sexualidad.

Con más de 6 mil espectadores y localidades agotadas desde su estreno en enero en Buenos Aires, e incluyendo gira internacional, “Encendé tu motor” aterriza en nuestro país para desplegar este estimulante cóctel de sexo, ciencia y humor.

Sobre Cecilia Ce

Paralelo a este nuevo unipersonal, Cecilia Ce se dedica a la atención de pacientes, la investigación y la difusión de contenido sexológico.

Asimismo la licenciada ha publicado cuatro libros sobre sexualidad: “Sexo ATR: A todo ritmo”, “Carnaval toda la vida”, “Vinculear” y “Deseo”, al tiempo de realizar el podcast sobre sexualidad “Radio Tanga” y subir contenidos a su cuenta de Instagram @lic.ceciliace con más de un millón de seguidores.

En 2019 dio en Rosario la charla TEDx “La ecuación del sexo”, mientras que al año siguiente, en Estambul, fue conferencista del Foro Internacional de Educación Sexual en Medios Digitales de Unesco.

Cecilia Ce además fue distinguida con el premio Lola Mora 2021 por su labor en “Divulgación científica”.