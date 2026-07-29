Evento “Conectemos con ideas” de Congreso Jóvenes Futuro

Centro Cultural Matucana 100, Matucana 100, Santiago.



Viernes 14 de agosto – 10:00 a 17:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

En medio de una vida cotidiana marcada por las pantallas, los algoritmos y el consumo permanente de contenidos, Congreso Jóvenes Futuro 2026 propone una experiencia distinta: detenerse, encontrarse cara a cara y recuperar el valor de conversar, escuchar y construir ideas junto a otros.

La séptima edición del encuentro se realizará el viernes 14 de agosto, entre las 10:00 y las 17:00 horas, en Matucana 100, Santiago. La jornada será gratuita, previa inscripción, y estará dirigida a jóvenes de 15 a 29 años interesados en comprender y participar en las transformaciones que están cambiando la forma de aprender, trabajar, relacionarse, informarse y tomar decisiones.

Con el eslogan “Conectemos con ideas”, el evento busca impulsar que la juventud tome un papel activo en las conversaciones sobre el país que quieren construir. Su programación combinará divulgación científica, reflexión crítica, experiencias creativas y espacios de participación.

Congreso Jóvenes Futuro forma parte de Ruta Futuro, la agenda con la que Congreso Futuro mantiene activa durante todo el año la conversación sobre los principales desafíos científicos, tecnológicos y sociales de nuestro tiempo, a través de encuentros dirigidos a distintas generaciones y públicos.

Para la presidenta del Senado, Paulina Núñez, “Congreso Jóvenes Futuro 2026 es una invitación a que las nuevas generaciones conecten con ideas, participen activamente y sean protagonistas de las conversaciones que definirán el país en los próximos años. Desde el Senado hemos impulsado este espacio para abrir las instituciones al diálogo, escuchar distintas miradas y promover que más jóvenes se involucren en los grandes desafíos científicos, tecnológicos y sociales de nuestro tiempo. Los esperamos este 14 de agosto en Matucana 100 para construir juntos el futuro que queremos”.

Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro destacó que “Congreso Jóvenes Futuro es una invitación a encontrarse, compartir ideas y abrir preguntas sobre los cambios que ya están transformando nuestra vida. Es parte de Ruta Futuro, una conversación que se mantiene activa durante todo el año y que nos conduce hacia Congreso Futuro en enero. La inteligencia artificial, el futuro del trabajo y la salud mental en la era digital tendrán un impacto especialmente profundo en las nuevas generaciones. Por eso, queremos que sus experiencias y propuestas sean parte de esta conversación”.

Un menú para elegir cómo participar

La programación se organizará bajo el concepto “Dopamine Menu”, un formato que permitirá a cada asistente construir su propio recorrido y elegir entre charlas, conversaciones, talleres y experiencias. El “menú” abordará temas como la salud mental, las habilidades necesarias en un escenario laboral marcado por la inteligencia artificial, las nuevas formas de aprendizaje y las maneras de participar y generar cambios.

Entre los contenidos se contempla una charla del psiquiatra Mario Valdivia sobre incertidumbre y salud mental; el podcast en vivo “El futuro ya no es una promesa”, dedicado a las nuevas trayectorias de vida; y el espacio “Del espectador al diseñador”, enfocado en participación, liderazgo y capacidad de acción. También se realizará el conversatorio “Habilidades en construcción”, junto con talleres gratuitos de movimiento, teatro, actuación, improvisación y comunicación, además de música, stands y activaciones abiertas.

Constanza Rodríguez, coordinadora de la Red de Jóvenes de Congreso Futuro explicó que las actividades se presentarán como un menú real: “Habrá ‘entradas’ breves para salir de la inercia y conectar con el momento; ‘platos de fondo’ para profundizar en los principales temas; y ‘postres’ creativos, expresivos y de bienestar. La propuesta busca una dopamina distinta a la recompensa fugaz del scroll: la que puede surgir de una conversación significativa, una idea compartida o una experiencia colectiva”, destacó.

Congreso Jóvenes Futuro es organizado por el Senado de Chile y la Fundación Encuentros del Futuro, en el marco del ecosistema de Congreso Futuro. La entrada es gratuita, previa inscripción en jovenes.congresofuturo.cl.