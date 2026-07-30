Obra “El faldón de Violeta” en Valparaíso

BibliotecaLibroAlegre, San Enrique 339, Playa Ancha, Valparaíso.



Sábado 1 de agosto – 17:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

Una obra inspirada en la vida y el legado de Violeta Parra llega a la Biblioteca Libroalegre a través de la narración oral con arpilleras de la Compañía Alumbra Creando. La obra, titulada “El faldón Violeta”, es un espectáculo apto para público desde los 9 años de edad.

Este espectáculo, gratuito para la comunidad, forma parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Vicky Silva, actriz y narradora oral de la Cía. Alumbra Creando, explicó que: “el Faldón de Violeta relata la historia de Violeta Parra. Nosotros creamos este espectáculo en el año del centenario del nacimiento de la Violeta Parra, en el 2017. Esta historia se va narrando a través de anécdotas, de hechos importantes de su vida y todo esto apoyado en un vestuario que está hecho con estampación botánica y que va cambiando de color a medida que se va contando la historia. Este maravilloso vestuario fue elaborado por Carolina Cornejo, diseñadora textil, gracias a una residencia en la que aprendió esta técnica”.

Las composiciones de Violeta Parra y el rescate que realizó del canto campesino son ampliamente conocidos, pero también tuvo un aporte muy importante en las artes visuales y textiles con la fabricación de arpilleras. En esta obra se utiliza este recurso textil para apoyar la narración: “vamos construyendo un pequeño tendedero en el que, al final, queda plasmada su historia en arpilleras, como las que la Violeta hacía”.

Otro de los elementos que destaca en esta obra es el componente biográfico y el representar a un Chile de otro tiempo: “Creo que es muy atractivo ver un Chile de otra época y también la perseverancia de Violeta, eso es lo que más rescato de ella como artista. Soy súper admiradora de Violeta Parra, como mucha gente. Ser mujer, en ese tiempo, venir del campo, cómo se va abriendo camino a sus sueños, es muy hermoso. Esta obra está bien planteada desde ese lugar, de ver cómo ella va construyendo su camino, va tomando las decisiones y va encontrando como el latido que la conduce a ser la creadora que es”, enfatiza Vicky Silva.

“El faldón Violeta” es una obra para niños y niñas a partir de los 9 años porque se tocan temas más profundos y dolorosos, y cómo la experiencia de vida de la artista va influenciando su trabajo: “Como el dolor también la hace tener esta potencia de creadora. Pero yo creo, sobre todo, que ella venía indicada para ser la portadora de ese gran mundo de creación, tener esa voz, ver en los lugares donde otros no veían y también de poder crear grandes obras como las arpilleras que llegaron a estar expuestas en Francia, algo inimaginable en ese tiempo”, explica la actriz.