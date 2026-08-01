Exposiciones por los 20 años de la escuela de Arte UDP

20 años de la Escuela de Arte UDP

8 de agosto a 16 de noviembre

En el marco de la conmemoración de los 20 años de la Escuela de Arte UDP (2026), se desarrollará un programa de actividades orientado a relevar su aporte a la cultura, la formación artística y el pensamiento crítico.

Este programa contempla una red de colaboraciones con instituciones culturales y educativas, entre ellas MSSA, CCLM, CEINA, ISABEL CROXATTO GALERÍA, MUT y MIM, para la realización de exposiciones, talleres, encuentros y otras instancias de vinculación con públicos diversos.

01. Postescuela. La materia soñada

Fecha: sábado 8 de agosto

20 años Arte + Isabel Croxatto Galería + MUT

POSTESCUELA es un programa elaborado por Isabel Croxatto Galería en convenio con la Escuela de Arte UDP, en el que cada año revisa las propuestas de las y los artistas de la generación que egresa para invitarles a participar de una muestra colectiva que pueda impulsar y difundir sus proyectos artísticos.

En esta cuarta edición de POSTESCUELA, titulada La materia soñada, Isabel Croxatto Galería reúne a artistas egresadas y egresados de las generaciones 2025 y 2026 y se realiza en colaboración con MUT, con motivo de los 20 años de la Escuela de Arte UDP.

Artistas (egresados y egresadas Arte UDP): Javiera Alarcón, Geraldi Arriagada, Daniela Bao, Agustín Cuevas, Jazmin Dionisio, Mayra Nilo, Constanza Ocampo, Isidora Rojas, Javiera Román, Blanca Tank, Sofia Triviño, Josefa Valdivia, Florencia Villalobos, Pedro Zabala.

Texto curatorial: Camila Ramírez, Bernardita Croxatto (artistas y académicas Arte UDP)

02. Exposición Retrospectiva. La febril mirada, 20 años de prácticas, trayectorias y desplazamientos. Escuela de Arte UDP

Fecha: sábado 26 de septiembre

20 años Arte + CEINA

Exposición retrospectiva concebida como una instancia de revisión y puesta en valor de las prácticas, imaginarios y propuestas desarrolladas por las distintas generaciones de artistas egresadas y egresados de la Escuela desde su fundación en 2006.

A través de una selección significativa de obras, articulada por un comité curatorial compuesto también por egresadas y egresados, la muestra propone una lectura de la trayectoria de la Escuela y de su contribución al desarrollo de la escena artística contemporánea. Más que reconstruir una historia lineal o un relato único, La febril mirada, busca poner en relación una diversidad de procedimientos, operaciones y sensibilidades que permiten observar cómo se ha configurado un campo artístico en relación a su contexto. En este sentido, la exposición visibiliza los cruces, desplazamientos, búsquedas y problemáticas que han dado forma a una comunidad artística en permanente transformación a lo largo de estas dos décadas.

Artistas (egresados y egresadas Arte UDP): Alonso Bello, Amanda Saenz, Andrés Lima, Catalina Huala, Christian Lira, Claudio Campos, Claudia Gutiérrez, Daniel Guajardo, Daniela V. Carbullanca, Diego Mora, Eleodoro Calderón, Fabiola Arenas, Francisca Álvarez, Gisel Contreras, Irma Sepúlveda, Isidora Miller, Josefina Bardi, Leslie Núñez, Magdalena Quijano, Marco Arias, María Jesús Masihy, Mariana Cepeda, Natacha Cabellos, Nathalie Valderrama, Nia de Indias, Rodrigo Toro, Sebastián Márquez, Sebastián Salazar, Takuri Tapia, Tarix Sepúlveda, Valbort Esparza, Valentina Maldonado, Vania Claret (por confirmar: Abraham Beltrán, Fernando Peñaloza, Nicolás Cox, Daniela Gálvez, Nino Flores).

Comité curatorial: Ana Carolina Tapia, Natalia Herrera, Marcelo Cruzat, Andrés Álvarez (alumni UDP) Camila Ramirez, Bernardita Croxatto (artistas y académicas Arte UDP)

03. Programa de Investigación y Creación Gráfica (2022-2026) Archivos, matrices, imágenes: la gráfica como espacio de transferencia

Fecha: miércoles 29 de septiembre

20 años Arte + BNP

El Programa de Investigación y Creación Gráfica, perteneciente al Lab.Ca de la Escuela de Arte UDP ha propiciado, a lo largo de cinco versiones, un espacio de experimentación donde la práctica artística se comprende como una forma de investigación situada, capaz de articular pensamiento crítico, procedimientos gráficos, materialidad, archivo e imaginación política. Desde sus inicios, el programa ha buscado activar preguntas sobre las imágenes, sus modos de circulación y sus posibilidades para producir memoria, conocimiento y comunidad.

Artistas (docentes, egresados y egresadas Arte UDP): Andrés Durán, Bárbara Valdovinos, Camila Ramírez, Carolina Illanes, Catalina Huala, Claudio Campos, Constanza Hermosilla, Cristián Espinoza, Cristián Inostroza, Cristián Silva Avária, Daniel Guajardo, Daniela V. Carbullanca, Eduardo Quiroz, Eleodoro Calderón, Fernanda Ponce de León, Gonzalo Aguirre, Irma Sepúlveda, Katherine Canales, Leslie Núñez, Magdalena Quijano, María Jesús Masihy, Mariana Cepeda, Natalia Herrera, Paula Carmona, Pedro Ortiz, Ricardo Lagos Miranda (Neto), Valentina Soto.

Comité editorial: Andrea Jösch, Juan Esteban Reyes, Camila Ramírez, Bernardita Croxatto (UDP)

Maria José Lemaitre, Sebastián Valenzuela Valdivia, Isabel Cáceres, Catalina Miranda (MSSA)

Texto curatorial: Andrea Jösch (Directora Arte UDP)

04. Publicación. Glosario común para las prácticas artísticas

Fecha: lunes 16 de noviembre

20 años Arte

Participantes: 49 estudiantes + 12 egresado/as + 27 docentes Arte UDP

Instituciones colaboradoras: Biblioteca Nicanor Parra + Museo de la Solidaridad Salvador Allende + Centro Cultural La Moneda + MIM + Liceo Almirante Riveros de Conchalí + Biblioteca Pública de Independencia.

Comité editorial: Andrea Jösch (Directora Arte UDP) Bernardita Croxatto, Camila Ramírez (artistas y académicas Arte UDP)