Serie audiovisual “Reinas del Piano”

Estreno: 11 de agosto.

Exhibición AQUÍ.

La serie audiovisual “Reinas del Piano” es un proyecto de la pianista y académica de la Universidad de Talca, Marcela Lillo; cofinanciada por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Se trata de un documental de 6 capítulos, en torno al proceso de creación, producción y formación artística de la música docta para piano, escrita e interpretada por mujeres, con énfasis en el ámbito nacional. La propuesta muestra el trabajo que debieron hacer estas mujeres en búsqueda de la igualdad, desafío constante para salir del silencio histórico en el que se encontraban socialmente inmersas; situación que se extiende hasta nuestros días.

En la serie hay entrevistas a Constanza Arraño, musicóloga e historiadora de la música, especialista en Carmela Mackenna; Fernanda Vera, musicóloga especialista en salón musical chileno y directora del Archivo Andrés Bello de la Universidad de Chile; Catalina Sentis, Musicóloga especialista en María Luisa Sepúlveda, Cristian Díaz O´Ryan, musicólogo y programador de la Radio Universidad de Talca. Asimismo, encontraremos testimonios de las pianistas Edith Fisher, a Paulina Zamora de la U. de Chile; a Giselle Mainet, directora del Conservatorio Laurencia Contreras de la U. del Biobío, a Frida Conn, pianista y ex profesora de piano de la U. Católica; a Pamela Olmedo, Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Profesores de Piano, sede Chile

Marcela Lillo es Intérprete Musical mención Piano, Licenciada en Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en Artes, Letras y Lenguas mención Música especialidad en Composición e Interpretación Musical de la Universidad de Strasbourg, Francia y Diplomada en Enseñanza Superior del Piano en la Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot. Se ha presentado en distintas salas nacionales y en el extranjero. Es integrante del ensamble Chak Dúo junto al percusionista Felipe González, con una extensa trayectoria en estrenos de obras para piano y percusión. Desde 2016 es académica de la Escuela de Música de la Universidad de Talca. Desarrolla su labor artística y académica desde la Región del Maule, contribuyendo a descentralizar la creación y la investigación musical en Chile.

Contenido

Capitulo 1: Mujeres en la Historia de la Música. Principales creadoras de la historia de la Música para Piano. H. Montgeroult, C. Wieck y A, Beach.

Capítulo 2: Documental-Mujeres en el salón musical chileno. Práctica musical en el salón familiar de inicios del siglo XX.

Capítulo 3: Videoclip- María Luisa Sepúlveda, la primera compositora chilena. Una historia marginal.

Capítulo 4: Videoclip-Carmela Mackenna, creadora chilena. Reestreno de Concierto para piano y orquesta después de 30 años.

Capítulo 5: Documental-Profesoras de Piano en Chile. El rol de la mujer en la enseñanza.

Capítulo 6: Documental-Videoclip: Una pianista en el Maule. Procesos Creativos en el Valle Central. Marcela Lillo T.