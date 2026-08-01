Quince ministros del gabinete de Keiko Fujimori tienen investigaciones judiciales en Perú

A pocos días del inicio del gobierno de Keiko Fujimori, la conformación de su gabinete ministerial abrió una nueva controversia en Perú, luego de conocerse que 15 de los 19 ministros declararon mantener investigaciones fiscales o procesos judiciales en sus respectivas declaraciones juradas.

De acuerdo con información publicada por el diario La República, Recogida por ADN, entre los antecedentes informados figuran causas por presuntos delitos de corrupción, lavado de activos, abuso de autoridad, colusión, cohecho, peculado, falsificación de documentos, estafa e incluso hurto.

El caso más complejo corresponde al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien registra investigaciones por presunto lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal. Además, declaró haber enfrentado anteriormente indagatorias por fraude electoral y nombramiento ilegal.

Las investigaciones alcanzan también a otras carteras clave del gabinete. El ministro del Interior, César Astudillo, informó una investigación por presunto peculado, mientras que el canciller Carlos Espá declaró antecedentes vinculados a un caso de cohecho.

En el Ministerio de Vivienda, Mauricio Arnillas González reportó una condena por lesiones culposas y antecedentes por estafa. Por su parte, el ministro de Educación, José Chang, informó haber enfrentado ocho investigaciones.

El titular de Salud, Luis Dyer Fernández, declaró investigaciones relacionadas con falsificación de documentos y declaraciones falsas. A su vez, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, informó haber sido objeto de 20 investigaciones.

Sin embargo, quien concentra el mayor número de antecedentes es el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, quien declaró 51 investigaciones, entre ellas, presuntos delitos de desobediencia, abuso de autoridad, colusión, negociación incompatible, usurpación de funciones, nombramiento ilegal, destrucción y ocultamiento de documentos, depredación de áreas agrícolas, lesiones y hurto.