En alerta institucional: Funcionarios del IND en pie de guerra con Natalia Duco

La Asociación Nacional de Funcionarios de Chiledeportes (ANFUCHID) manifestó su preocupación por la falta de información respecto del proceso de reestructuración que impulsa el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND), denunciando la ausencia de diálogo con las actuales autoridades y advirtiendo sobre eventuales cambios que podrían afectar la institucionalidad deportiva.

A través de una declaración pública, el gremio sostuvo que desde marzo, cuando asumió el nuevo Gobierno, ha intentado concretar una reunión formal con la ministra del Deporte, Natalia Duco, y el subsecretario Andrés Otero, sin obtener respuesta.

Según la organización, tras conocerse la exposición realizada por el Ministerio del Deporte ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados sobre la reorganización del sector, intensificaron las gestiones recurriendo incluso a la Ley del Lobby, aunque aseguran que la respuesta de la autoridad “siguió siendo negativa”.

La ANFUCHID afirmó que la situación adquirió mayor gravedad luego de conocer, mediante antecedentes extraoficiales, que el Ejecutivo habría ingresado al Presidente de la República un proyecto de ley relacionado con la institucionalidad deportiva.

“Esta situación es muy grave, sobre todo al tomar conocimiento al fin de la semana pasada, a través de antecedentes no oficiales, que se habría presentado al Presidente de la República un proyecto de ley que podría incidir en la institucionalidad del deporte y el funcionamiento del IND”, señalaron.

Los funcionarios sostuvieron que hasta ahora no han tenido acceso al contenido de esa eventual iniciativa legislativa ni a información que permita conocer sus alcances.

En ese contexto, advirtieron que aún no cuentan “con el texto ni con información suficiente sobre el contenido, alcance y fundamentos de dicha iniciativa”, por lo que exigieron que el proceso se desarrolle con transparencia y mediante un diálogo oportuno “con todos los actores que se verán afectados”.

El gremio también expresó inquietud por decisiones adoptadas por la ministra Duco en materias vinculadas al Plan Olímpico y al desarrollo del deporte de alto rendimiento, advirtiendo que esos cambios también requieren ser explicados a los funcionarios.

En esa línea, solicitaron formalmente al Ministerio transparentar cualquier iniciativa que modifique el actual funcionamiento del Instituto Nacional de Deportes.

“Solicitamos a la señora ministra del Deporte transparentar oportunamente cualquier proyecto o propuesta de modificación legal relacionada con el IND y convocar a una mesa de trabajo con participación de los trabajadores del servicio”, planteó la organización.

La directiva de la ANFUCHID concluyó que cualquier reforma al sistema deportivo debe construirse con participación de los trabajadores y resguardando el funcionamiento de las instituciones públicas.

“El futuro del deporte nacional requiere responsabilidad, diálogo, transparencia y respeto por la institucionalidad pública”, concluyó el gremio.