Festival de Cine Chileno de Revista Primer Plano

Teatro Camilo Henríquez, Amunátegui 31, Metro La Moneda.



Todos los lunes de agosto – 18:00 horas.

Entrada liberada.

La revista Primer Plano cumple cinco años y lo celebra con un festival de cinco películas chilenas.

Todos los lunes de agosto, a las 18:00 horas, el Teatro Camilo Henríquez —en Amunátegui 31— abrirá sus puertas con entrada liberada. Cada función contará con la presencia de los realizadores o realizadoras de los filmes exhibidos, además de integrantes de su equipo editorial.

Son cinco producciones chilenas estrenadas entre 2015 y 2025, todas comentadas en nuestras páginas. La selección es un recorrido breve pero significativo por el cine nacional reciente, del drama histórico al documental de archivo.

Programación:

El festival abre el 3 de agosto con Cirqo, dirigida por Orlando Lubbert (2015). La película sigue a dos prisioneros que escapan de un agente de la dictadura y encuentran refugio en un circo itinerante, entre la fantasía del espectáculo y la brutalidad de la persecución.

El 10 de agosto será el turno de Cobija, de Pamela Pequeño (2025), un documental que recorre el desierto de Atacama a través de la memoria, explorando raíces e identidades ligadas a esa geografía.

Isla Negra, dirigida por Jorge Riquelme (2024), se exhibirá el 17 de agosto. La película retrata la irrupción de tensiones sociales y políticas en la convivencia de una familia acomodada durante un fin de semana en la costa chilena. Puedes revisar nuestra crítica aquí.

El 24 de agosto llega Patio de chacales, de Diego Figueroa (2024), ambientada durante la dictadura chilena y centrada en la irrupción de la violencia en la vida cotidiana de un modesto maquetista.

El festival cierra el 31 de agosto con Estrella roja, de Coti Donoso y Margarita Alvarado (2024). El documental reconstruye la historia de la estrella que coronaba la fachada del Partido Comunista de Chile hasta 1973, su desaparición y el hallazgo de su registro audiovisual décadas después.