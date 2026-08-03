Lanzamiento del libro “Arte y Antropoceno” de Carlos Ossa

Plataforma Cultural, Campus Juan Gómez Millas, Av. Grecia 3401, Ñuñoa.



Miércoles 12 de agosto – 19:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

La Plataforma Cultural y editorial Palinodia invita al lanzamiento del libro “Arte y Antropoceno”, del profesor Carlos Ossa.

La investigación aborda el desequilibrio entre el mundo humano y el natural que ha dado origen al concepto de Antropoceno, y examina cómo las alteraciones ecológicas y metabólicas observadas en la flora, la fauna y la biomasa se han traducido en un cuestionamiento estético entre los artistas chilenos, poniendo en discusión las representaciones de la naturaleza en el arte frente a los efectos de la intervención humana sobre su transformación y futuro.

El libro será presentado por Viviana Espinoza, de la Facultad de Filosofía y Humanidades y coinvestigadora del proyecto, junto a Diego Pérez y Arturo Cariceo, ambos de la Facultad de Artes.