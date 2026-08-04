Festival de Poesía Guido Eytel en La Araucanía

Temuco, Padre Las Casas, Lautaro y Nueva Imperial



22 al 30 de agosto.

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La poesía volverá a encontrarse con los territorios. Del 22 al 30 de agosto se realizará la cuarta versión del Festival de Poesía Guido Eytel, una iniciativa que, nacida desde la autogestión y el trabajo comunitario, se ha consolidado como un referente para la difusión de la literatura y las artes en La Araucanía.

En esta nueva edición, el festival reunirá a más de 30 poetas y escritores de Chile y Argentina, quienes participarán en una programación gratuita que contempla lecturas abiertas, talleres, conversatorios, presentaciones, música, performance y diversas actividades en las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Lautaro y Nueva Imperial, fortaleciendo el acceso a la cultura más allá de los grandes centros urbanos.

El festival es impulsado por la Biblioteca Comunitaria Guido Eytel, organización nacida en 2019 gracias al trabajo colaborativo de vecinos, artistas, organizaciones sociales y profesionales de distintas disciplinas. Lo que comenzó como un proyecto barrial para fomentar la lectura y la poesía, hoy se ha transformado en un Punto de Cultura reconocido en la región y en una plataforma que promueve la creación literaria desde el sur.

La propuesta busca recuperar la tradición poética que han construido figuras fundamentales de La Araucanía, como Juvencio Valle, Selva Saavedra, Jorge Teillier, el mismo Eytel, entre muchos otros, rescatando una manera de entender la poesía profundamente ligada al territorio, la comunidad y la camaradería entre escritores.

“En esta cuarta versión queremos propiciar el encuentro entre distintas generaciones, trayectorias y miradas, poniendo en diálogo la memoria, el paisaje, las identidades y las preguntas de nuestro tiempo”, comentó Paula Alderete, directora del Festival.

Con el paso de los años, el Festival ha fortalecido su impacto y ampliado su alcance. En 2026, su cuarta versión cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo del Libro y la Lectura, y con el auspicio de la Municipalidad de Temuco, permitiendo extender su programación, sumar invitados internacionales y llegar a nuevas comunas de la región.

El Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de La Araucanía, Samir Manukian, valoró el alcance regional de la iniciativa. “Estamos muy felices de poder apoyar esta cuarta versión del festival a través del Fondo del Libro. Creemos que esta instancia promueve activamente la descentralización de las artes y la cultura en la región”.

Por su parte el alcalde de Temuco, Roberto Neira, destacó el valor patrimonial de este encuentro: “Recordar la memoria de un Premio Nacional de Literatura nacido en Temuco como Guido Eytel es trascender su legado hacia las y los poetas que han nacido en esta región. Lo recordamos por su obra, por sus libros y su poesía, pero también por su permanente preocupación por los demás poetas”.

Durante las próximas semanas se dará a conocer la programación completa, junto con las y los poetas, artistas y espacios culturales que serán parte de esta nueva edición, reafirmando el compromiso del festival con el acceso democrático a la cultura y con el fortalecimiento de la poesía como patrimonio vivo del sur de Chile.