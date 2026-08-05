Charla “Buenos Aires, ciudad eterna” del escritor argentino Pablo Maurette

UC, Auditorio Fernando Castillo Velasco, El Comendador 1936, cuarto piso, Providencia.



Jueves 13 de agosto – 18:00 horas.

Actividad abierta y gratuita, previa inscripción al correo lvillarr@uc.cl.

Pablo Maurette, autor de El contrabando ejemplar, Premio Herralde de Novela 2025, participará con la charla en el ciclo La Ciudad y las Palabras, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

«¿Qué relación hay entre la ciudad “real” y el retrato literario de la ciudad? ¿Cómo se construyen el espacio y el tiempo en la ficción narrativa? “Buenos Aires, ciudad eterna” es un recorrido literario por la ciudad en cuestión, pero también una exploración de la ciudad en general como espacio imaginado. La novela surge y alcanza su apogeo al tiempo que las ciudades crecen y se convierten en el epicentro de la experiencia comunal del ser humano». — Pablo Maurette

Pablo Maurette (Buenos Aires, 1979) es autor de tres novelas, La migración (2020), La Niña de Oro (Anagrama, 2024) y El contrabando ejemplar, Premio Herralde de Novela 2025, y de cuatro libros de ensayo: El sentido olvidado. Ensayos sobre el tacto(2015), La carne viva (2018), Por qué nos creemos los cuentos(2021) y Atlas ilustrado del cuerpo humano (2023). Ha colaborado con medios de Argentina, Estados Unidos, España, México y Colombia. Actualmente vive en Florencia, escribe para el periódico italiano La Repubblica y trabaja como profesor asociado de literatura inglesa y comparada en la Florida State University.