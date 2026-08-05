Evento “Resistencia Femenina” de María Paz Santibañez

U. de Chile, Facultad de Artes, Sala Isidora Zegers, Compañía 1264 / Espacio Matta, Av. Sta. Rosa 9014, La Granja.



Viernes 7 de agosto – 19:00 horas / Sábado 8 de agosto – 18:30 horas.

El viernes 7 de agosto a las 19:00 horas en la Sala Isidora Zegers y el sábado 8 de agosto a las 18:30 en el Espacio Matta, el proyecto artístico “Resistencia Femenina” presenta su nueva creación escénica, Resistencia Femenina y Gabriela Mistral: la Nobel de 1945, de la guerra a la paz, una propuesta multidisciplinario que rinde homenaje a la escritora chilena y Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral (1945), explorando la vigencia de su pensamiento frente a los desafíos contemporáneos. La entrada es liberada.

Con más de veinte representaciones en Europa y América Latina desde su creación en 2020, el proyecto Resistencia Femenina, liderado por la concertista en piano y ex diplomática María-Paz Santibáñez propone en esta nueva producción un diálogo entre el período histórico de las décadas de 1930–1950 y problemáticas actuales como los derechos humanos, el avance de los autoritarismos en el mundo, las luchas feministas y la crisis climática.

Una experiencia escénica inmersiva

La obra adopta la forma de un concierto-performance que acoge en el escenario a la pianista y a un videasta, combinando interpretación pianística de obras desde Chopin a música contemporánea, videoarte e imágenes de archivo, electrónica, poesía y recursos performativos.

Con creaciones musicales y de videoarte encargadas especialmente para el proyecto, la obra genera una experiencia que alterna intensidad y contemplación, gracias a la puesta en escena de la aclamada directora escénica y coreógrafa GlysleinLefever. La obra se desarrolla en un escenario que, además del piano y elementos ligeros, incorpora a la escenografía una pantalla-luna suspendida, estableciendo un diálogo constante entre performance poética, visual y musical.

Un proyecto internacional

El núcleo creativo, con base en París y Barcelona, está integrado por María-Paz Santibáñez, a cargo de la concepción artística, piano y performance; Glyslein Lefever en la dirección escénica; y Lorena Zilleruelo y Aurora Gasull en el videoarte y visuales en vivo. En Chile, Pablo Herrera y Angélica Barrios completan el equipo logístico y creativo.

El proyecto reúne a más de veinte artistas y técnicos de distintos países, incluyendo una red internacional de compositores. En esta edición participan especialmente compositoras de Italia, Ucrania, Portugal y Chile. Para el adelanto de Resistencia Femenina y Gabriela Mistral que ofrecerá María-Paz Santibáñez, y el equipo chileno del proyecto presentarán nuevas creaciones musicales y visuales.

Gabriela Mistral hoy

La propuesta aborda a Gabriela Mistral como poeta, educadora y figura pública internacional, destacando su compromiso ético y humanista. A través de su obra, el espectáculo plantea una reflexión sobre el papel del arte inserto en las realidades de cada época, así como de su actualidad, poniendo en relieve el pensamiento crítico e interpelando la sensibilidad colectiva.

Educación y mediación

El proyecto incluye un programa pedagógico dirigido a jóvenes y público general, que vincula creación artística contemporánea, tecnología y nuevos medios basado en los ejes temáticos y creativos de la propuesta.

Entre las iniciativas destaca el taller “Mistral hackeada”, una propuesta interdisciplinaria que invita a reflexionar sobre la relación entre creatividad humana e inteligencia artificial.