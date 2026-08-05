Obra en homenaje a poeta Stella Díaz Varín en La Serena

Teatro Centenario, Gregorio Cordovez 391, La Serena.



Martes 11 de agosto – 19:00 horas.

Entradas AQUÍ.

La Región de Coquimbo, donde nació Stella Díaz Varín, será el escenario del inicio de la conmemoración de su centenario. A cien años del nacimiento de una de las voces más intensas y transgresoras de la poesía chilena, la compañía La Fuga Teatro comenzará una gira nacional con Stella, una propuesta escénica inspirada en la vida y obra de la escritora serenense que tendrá su primer hito el próximo 11 de agosto en el Teatro Centenario de La Serena con una función especial por los 100 años de la autora, para luego continuar el 12 en Coquimbo, el 13 en Monte Patria y el 14 en Los Vilos.

La celebración continuará en Santiago con sólo dos funciones abiertas al público los días 28 y 29 de agosto, a las 20:15 horas, en Teatro San Ginés, oportunidad en que el montaje llegará por primera vez a ese escenario con venta general de entradas.

Dirigida por Sebastián Álvarez y escrita por Patricio Yovane, Stella propone una aproximación contemporánea a la figura de la autora de Razón de mi ser, alejándose del relato biográfico convencional para preguntarse cómo representar hoy a una mujer que desafió los límites de su época y cuya obra continúa dialogando con el presente. Sobre el escenario, cuatro actrices reconstruyen distintas dimensiones de su personalidad y de su universo poético, mientras reflexionan sobre la memoria, la creación artística y el lugar que históricamente ocuparon las mujeres en la literatura chilena.

La puesta en escena incorpora poemas de Stella Díaz Varín, música original compuesta por Luciana Campos y una propuesta visual que invita al público a descubrir —o reencontrarse con— una creadora cuya influencia ha trascendido generaciones, pese a haber permanecido durante años en un lugar menos visible que el de varios de sus contemporáneos.

“Nos parecía fundamental que esta conmemoración comenzara en La Serena, donde nació Stella, para luego compartirla con el público de Santiago. Queremos que esta gira contribuya a que nuevas generaciones conozcan su poesía y comprendan la enorme importancia que tiene dentro del patrimonio cultural chileno”, señala Sebastián Álvarez, director de La Fuga Teatro.

Reconocida por la fuerza de su escritura y por una personalidad que desafió las convenciones de su tiempo, Stella Díaz Varín fue una figura esencial de la Generación del 50’. Sin embargo, su legado permaneció durante décadas eclipsado por el protagonismo de sus pares masculinos. Stella busca precisamente devolver su palabra al centro de la escena y abrir un diálogo entre su poesía y el Chile contemporáneo.

Tras las funciones de agosto, la gira continuará el 25 y 26 de septiembre en la Sala Negra Juan Baratini del Teatro de la Universidad de Valparaíso, para luego seguir durante octubre con presentaciones en el Festival Hecho en Chile, el Teatro Fábrica de Santiago y el Teatro Municipal de Viña del Mar, donde además se desarrollarán actividades de mediación artística, ampliando el alcance de esta conmemoración nacional dedicada al centenario de Stella Díaz Varín.

COORDENADAS

28 y 29 de agosto

viernes y sábado, 20.15 h

Recomendada para +14 años

Duración: 60 minutos

$12.000 Gral. $10.000 Est.

Sala 2, Teatro San Ginés

Mallinkrodt 112, Bellavista, Providencia

https://www.ticketmaster.cl/ event/stella-teatro-san-gines

RESEÑA

La Fuga Cooperativa de Artes Escénicas presenta STELLA, la obra que desde hace dos años recorre los escenarios de Santiago y Valparaíso con salas llenas y reseñas entusiastas. Cuatro actrices —Camila Krumpoeck, Daniela Núñez, Marilyn Vásquez y Fernanda Narváez— se enfrentan a uno de los desafíos más difíciles del teatro contemporáneo: representar a una mujer que se resistió siempre a ser representada. Stella Díaz Varín (1926–2006) fue llamada “la poeta punk”, “la Bukowski chilena” y “la poeta boxeadora”; bebió con Neruda, hospedó a Allen Ginsberg, fue tatuada junto a Enrique Lihn, y, aun así, fue sistemáticamente ignorada por la crítica de su época. En este 2026, año de su centenario, STELLA llega a distintos lugares del país, como parte de la trilogía Artistas del under chileno de La Fuga —iniciada con Pedro Lemebel—, con una obra que no intenta resolver la imposibilidad de la representación: la exhibe, la cuestiona, la convierte en materia dramática.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección general: Sebastián Álvarez

Dramaturgia: Patricio Yovane

Intérpretes: Camila Krumpoeck, Daniela Núñez, Marilyn Vásquez y Fernanda Narváez.

Dirección de intérpretes, producción, diseño y confección de vestuario: Dionisíaca

Diseño musical y sonoro (en vivo): Luciana Campos

Diseño lumínico: Víctor Zuñiga

Diseño Gráfico: Manuel Reyes

Prensa: Claudia Palominos

SOBRE LA FUGA

Organización dedicada a la creación, producción y circulación de obras escénicas contemporáneas. Su modelo cooperativo se basa en la colaboración, la autogestión y una toma de decisiones horizontal, promoviendo una práctica artística que es a la vez colectiva, crítica y situada. Crea proyectos escénicos que cruzan el teatro, la performance y los nuevos medios, activando espacios no convencionales para generar experiencias vinculadas al territorio y la memoria. Busca producir una escena viva que dialoga con lo político, lo poético y lo comunitario.