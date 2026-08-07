Cueca brava e indie pop en Teatro Ictus

Teatro Ictus, Merced 349, Metro Bellas Artes.



19 y 26 de agosto.

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Continuando con el impulso de abrir la Sala la Comedia a la música, con el ciclo de conciertos íntimos, buscamos ampliar la práctica artística al interior de la sala, a propósito de los vínculos entre la música y el teatro. Esta disciplina no solo nos abre a nuevas audiencias, sino que nos vincula con nuevos artistas que le dan sentido a nuestro quehacer artístico.

Los Nogalinos nacen en la población “Los Nogales” de Estación Central, cultivando el Canto Chilenero como principal sustento de su trabajo. Con los relatos de la vida popular y las historias de los barrios marginales de Santiago, se conforma esta bandacuequera centrina y brava, cultivando el canto, prosa y verso Chilenero del arrabal urbano y porteño de nuestro país. Sumado a esta tradición, podrán escuchar el estilo poético de sus letras, que sin duda han buscado rescatar las distintas historias, tradiciones y patrimonios que se han forjado a lo largo de nuestra historia.

En esta fecha, la banda lanzará su próximo disco “Patrimonial” que rescata principalmente el relato urbano, la epopeya ferroviaria, arquitectónica y tradicional plasmada en el canto, instrumentalización y poesía de cada una de las cuecas de este disco. Para ello, la instrumentalización de la banda es fundamental. Es por ello que instrumentos como el piano -eje fundamental en la cueca-, acordeón, guitarra y contrabajo son fundamentales para el rescate de la tradición. Todos ellos acompañados por el pulso interno del pandero chileno y su estilo tan particular de interpretación.

Para este lanzamiento, la banda estará acompañada por el músico y actor Daniel Muñoz y por el Dúo Mena – Corral integradas por las acordeonistas y cantantes Dominga Corral y Claudia Mena.

Músicos: Hernán Rojas, Cristian Comigual, Arturo Pastrian, Felipe Leyton, Carlos Carrasco

Coordenadas:

📅Fecha: miércoles 19 de agosto

⏰20:00h

📍Teatro ICTUS, Merced #349, Santiago

Entradas DISPONIBLES en Ticketplus

El músico, compositor, intérprete y fundador de la banda de indie rock “Los Niños del Cerro” Simón Campusano presenta el disco de indie pop “Brillo” en formato banda, álbum que marcó el inicio de su carrera como solista, diseñado para celebrar uno de los álbumes más destacados del indie chileno de la última década. En esta fecha, el concierto estará centrado en una interpretación especial del álbum Brillo, obra que constituye el primer trabajo discográfico de su carrera como solista y que representa un hito relevante dentro de la música popular chilena contemporánea. El concierto contempla la ejecución en vivo de las composiciones que integran dicho álbum, mediante una propuesta escénica especialmente concebida para esta ocasión, con arreglos e interpretación en formato de banda.

El espectáculo será interpretado íntegramente por artistas nacionales y consistirá en la ejecución en vivo de repertorio original, desarrollado con fines exclusivamente artísticos y culturales. Simón Campusano invita a reencontrarse con un disco que ha dejado una huella en la música chilena reciente, en una noche íntima y especial donde Brillo volverá a sonar en toda su dimensión.

Músicos: Simón Campusano, Martín Díaz y Felipe Díaz

Coordenadas:

📅Fecha: miércoles 26 de agosto

⏰20:00h

📍Teatro ICTUS, Merced #349, Santiago

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