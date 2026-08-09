Concurso regional de pintura “La Perla del Limarí”

Hasta el 1 de septiembre.

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El tradicional certamen de artes visuales “La Perla del Limarí”, de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, conmemora sus 10 años invitando a los creadores de toda la Región de Coquimbo a participar en un concurso pictórico sobre la identidad y las transformaciones del territorio a través de las artes plásticas.

La Corporación Cultural Municipal de Ovalle (CCMO) anunció la apertura de la convocatoria para la décima versión del Concurso Regional de Pintura La Perla del Limarí – Premio Guillermo Pizarro Vega, un certamen que a lo largo de una década se ha consolidado como el epicentro del fomento, creación y proyección pictórica en el territorio.

Las bases completas y el formulario de postulación ya se encuentran disponibles en el sitio web ovallecultura.cl, con esto, los postulantes podrán enviar sus trabajos hasta el 1 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas.

Bajo el eje curatorial “Territorios en transformación: memorias, paisajes y futuros desde el Limarí”, la convocatoria invita a creadores mayores de 18 años a desarrollar propuestas pictóricas desde una mirada libre, personal y contemporánea.

Además, para celebrar este importante aniversario, la edición 2026 expande sus horizontes con la incorporación de una Modalidad In Situ.

Con este nuevo formato, el concurso busca reunir obras capaces de reflexionar sobre las múltiples formas de habitar la región, abordando sus identidades, patrimonios, comunidades y nuevos imaginarios. De esta forma, el concurso abre las posibilidades de encuentro y co-creación en vivo entre los artistas de las distintas comunas.

Por su parte, el director ejecutivo de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, Ifman Huerta Saavedra” invitó a la comunidad a participar de esta nueva edición del concurso.

“A través de esta décima versión, queremos reconocer la enorme diversidad de lenguajes y técnicas pictóricas de la zona, promoviendo la libertad creativa y rescatando miradas significativas que aporten nuevas interpretaciones sobre nuestro entorno”, comentó.

Las obras que resulten seleccionadas en esta edición conmemorativa serán parte de la exposición oficial del certamen y del programa de circulación regional, contribuyendo de manera directa a la difusión del trabajo de los artistas de Coquimbo y robusteciendo el patrimonio artístico de Ovalle.