Lanzamiento de colección de libros de filosofía en Valparaíso

Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Campus Sausalito, Avenida El Bosque 1290, Viña del Mar.



Viernes 14 de agosto – 12:00 horas.

Cinco títulos de jóvenes autores chilenos, que abordan temas de la filosofía moderna, el existencialismo, la fenomenología y la deconstrucción, son los que componen la nueva colección de libros Et Alteri, que se suma al catálogo de editorial Narrativa Punto Aparte.

Este proyecto, financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2026, busca promover y difundir el trabajo de autores emergentes que reflexionan sobre temas universales de la filosofía a través de sus ensayos.

La presentación estará a cargo de los académicos del Instituto de Filosofía de la PUCV Valeria Campos, Doctora en Filosofía y autora del libro “Pensar/comer”, y Hardy Neumann, Doctor en Filosofía.

“Et Alteri se plantea como un espacio de publicación para filosofía ‘hecha en Chile’, que colabore a ampliar la diversidad de miradas respecto de autores y corrientes de pensamiento universales y, además, otorgue un espacio de difusión para autores jóvenes y canales de distribución que estén al alcance del público general”, señala Marcela Küpfer, editora del sello Narrativa Punto Aparte.

Los títulos

Joshua Castro Chellew, licenciado en Filosofía de la PUCV, propone en “Dos ensayos filosóficos experimentales” una mixtura de técnicas y métodos para abordar lo real y la violencia, haciendo énfasis en la desmesura y el barroquismo, y recurriendo incluso a fuentes de la literatura, desde de Lezama Lima a Bolaño, y desde Rulfo a Mariana Enríquez.

“El libro reúne dos ensayos. El primero propone una lógica causal retroactiva para pensar cómo la aparición de un acontecimiento vuelve visibles y reorganiza retrospectivamente las condiciones que lo hicieron posible. Esta perspectiva se encarna en la historia, más no como un proceso total, universal o unitario, sino como una multiplicidad fragmentaria atravesada por relaciones entre filosofía, arte, cine y política. El segundo examina distintos modos de invención de la literatura latinoamericana en su intento por construir un proyecto estético, político e identitario, y cómo el fracaso parcial de este proyecto llevó a la propia literatura a confrontarse con los acontecimientos políticos de la segunda mitad del siglo XX”, explica Joshua Castro.

Benjamín Jara Serey, también licenciado en Filosofía de la PUCV, nos presenta dos títulos: “Tres ensayos sobre fenomenología”, donde nos invita a repensar esta corriente desde nuevas aristas, revisitando a autores como Husserl, Heidegger y Hume; y “Por una filosofía de la deconstrucción: Nietzsche, Heidegger y Derrida”, donde Jara nos conduce en un recorrido por las nociones claves que unen a estos tres “filósofos de la destrucción”.

Acerca de “Tres ensayos sobre fenomenología”, el autor reflexiona: “Los autores que principalmente se trabajan en este texto son tres: Hume, Husserl y Heidegger. Con respecto al primero, la demarcación de su pensamiento ya está por así decirlo ‘limitada’. Nuestra lectura intenta explicitar de qué manera el método experimental de Hume, ensayado en sus investigaciones acerca de la moral, nos da contenido para repensarlo desde categorías de la fenomenología. El caso de Husserl y Heidegger es diferente. La importancia de cada uno de ellos se encuentra de hecho relacionada con la investigación fenomenológica sin necesidad de ‘forzar’ ninguna lectura”.

Sobre el texto “Por una filosofía de la deconstrucción”, el estudiante de Magíster en Filosofía agrega que “este texto funciona como una introducción a la filosofía contemporánea. Evidentemente, diverge en esencia de cualquier tipo de acercamiento clásico a esta ‘época’ de la filosofía, pues no es un manual, menos una ‘historia de la filosofía’. Es, dicho positivamente, el acercamiento hacia aquello que se denomina filosofía contemporánea por medio de un gesto que creemos articula el pensamiento de tres de las figuras más importantes de la filosofía contemporánea: Nietzsche, Heidgger y Derrida. Este gesto es la deconstrucción y su consecuencia es la desestabilización de las categorías tradicionales de la historia de la filosofía”.

Isadora Küpfer, licenciada en Filosofía, publica “La unión alma y cuerpo: un problema gnoseológico”, proponiendo un quiebre insuperable en el razonamiento del célebre filósofo francés, considerado el padre de la filosofía moderna.

“La relevancia de Descartes no radica únicamente en su importancia como uno de los filósofos fundamentales de la modernidad, sino en el problema que inaugura. En algunos pasajes de su obra abre una dificultad que no se limita a la unión entre alma y cuerpo, sino a la posibilidad misma de conocer y explicar dicha unión. Esta arista epistemológica complejiza el problema y abre una serie de consecuencias que la filosofía posterior ha intentado abordar sin alcanzar una resolución definitiva. Por ello, la importancia del ensayo está en mostrar cómo, a partir de unos pocos fragmentos, se despliega una problemática que continúa interpelando a la filosofía hasta el día de hoy”.

Finalmente, Juan Diego Labrin nos presenta un cautivador ensayo titulado “Kierkegaard y la muerte ontológica: desde el desesperado rebelde al caballero de la fe”, que nos lleva a pensar en la posibilidad de la dicotomía extrema del yo y la esperanza frente a la angustia existencial.

“El ensayo es una reflexión en torno al proceso de autoconciencia que Søren Kierkegaard presenta en algunas obras. La pregunta central que lo guía es: ¿cuál es la experiencia en la que el individuo puede tomar conciencia de sí mismo en grado sumo? A esta experiencia la denominamos muerte ontológica, entendida como el perecimiento de las certezas y de las identidades ficticias que el individuo erige en torno a su propio ser, posibilitando así una comprensión más auténtica de sí mismo”, señala el autor.

La colección

Et Alteri es una colección del sello editorial Narrativa Punto Aparte, dedicada a la publicación de textos de filosofía de autores emergentes en Chile. Narrativa Punto Aparte es una editorial independiente nacida en Valparaíso en 2010, dedicada a la publicación principalmente de autores chilenos y latinoamericanos contemporáneos. Fue fundada por la periodista, editora y escritora Marcela Küpfer Collao, quien es su actual directora.

Su catálogo se distribuye en cinco colecciones: Narrativa, dedicada a la publicación de textos de narrativa contemporánea de autores chilenos y latinoamericanos; Expedientes, orientada a libros de no ficción, como investigación periodística, ensayos literarios, textos testimoniales, historia y divulgación científica; Artes Visuales, que recoge trayectorias artísticas y libros de historia del arte; Imaginaria, colección infanto-juvenil para niños y niñas con lectura autónoma; y Et Alteri, dedicada a la publicación de textos de filosofía de autores emergentes.