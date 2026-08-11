Lanzamiento del libro “Payaso” de Lucas Palacios

Bar Liguria de Lastarria, Merced 298, Santiago.



Jueves 3 de septiembre – 19:30 horas.

“Payaso” es un poemario que se despliega como un fascinante viaje de tintes itinerantes y alegóricos donde la inocencia, encarnada en la figura de un entrañable payaso trashumante, colisiona y dialoga con la crudeza del mundo moderno, los recuerdos de infancia y el mito.

A través de una polifonía de registros que transitan con naturalidad entre el lirismo vanguardista, el tono de crónica caballeresca y el fresco urbano, la obra construye un universo estético de gran densidad simbólica en el que cada sección funciona como un canto iniciático de descubrimiento, pérdida y resistencia poética.

La cuidada modulación rítmica y la precisión en las imágenes —desde el bullicio de los escaparates hasta el silencio insular de las musas acondroplásicas— dotan al conjunto de una profunda cohesión lírica, consolidando una voz que desafía las convenciones del género y reafirma la vigencia de la poesía como territorio de exploración humana y rescate de la memoria.

El libro contará con la presentación de Rosa Devés, académica y ex Rectora de la Universidad de Chile y la filósofa Carolina Dell’Oro.