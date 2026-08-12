Convocatoria 2026 del Premio de Literatura Pedro de Oña

Postulaciones hasta el 14 de septiembre.



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El Café Literario de Ñuñoa fue punto de reunión de autores, académicos y autoridades comunales, durante el lanzamiento de la convocatoria 2026 del Premio Pedro de Oña. El director ejecutivo de la Corporación Cultural de Ñuñoa, Ricardo Brodsky, encabezó la ceremonia, que contó además con la participación de María Paz Rodríguez, escritora y profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, y quien preside el jurado de esta edición del certamen. También participó en esta presentación Carlos Iturra, quien es considerado jurado histórico de este concurso, dado que ha ejercido dicho rol en más de diez oportunidades.

El Premio Municipal de Literatura de Ñuñoa Pedro de Oña fue creado en 1962, con el objetivo de reconocer la creación artística nacional y apoyar la consolidación de nuevas voces literarias. El nombre de este concurso surgió como un homenaje a Pedro de Oña, reconocido como el primer poeta chileno, y autor del poema épico “Arauco domado” (1596), entre otros títulos. En 64 años de historia este galardón ha recaído en más de cien escritores nacionales.

“Este es, sin duda, uno de los premios más valiosos de la escena chilena a nivel municipal, junto con el Premio de Santiago. En el caso del Pedro de Oña, lo han ganado autores como Delia Domínguez, Gonzalo Millán, Jorge Edwards, Stella Díaz Vaín, José Donoso, Enrique Lihn, y, más recientemente, Andrés Montero”, destacó Ricardo Brodsky al inicio de la ceremonia.

Por su parte, María Paz Rodríguez valoró la existencia de certámenes como este: “Se agradece que sigan existiendo estos espacios que valoren el trabajo escritural desde municipalidades, fundaciones y el Estado”. La presidenta del jurado animó a participar: “Ser leído, quizás por primera vez, y si uno tiene mucha suerte, ganar el premio, es un tremendo espaldarazo”.

En la misma línea, Carlos Iturra, sostuvo con simpatía: “Para un escritor joven, este premio tiene un significado magnífico… Puede echar a perder una vida y convertir a un pobre estudiante en escritor, porque tiene esa capacidad. Durante muchos años, estuve comprobando como era un estímulo para la creación precisamente de las plumas jóvenes”. En esta versión, el primer lugar está dotado de un premio de $1.400.000, y la mención honrosa, de un reconocimiento de $500.000.

La convocatoria 2026 estará abierta desde hoy, 11 de agosto, hasta el lunes 14 de septiembre. El foco está en obras de narrativa, incluyendo cuento, novela corta, crónica narrativa y sus posibles combinaciones, escritas por mayores de 21 años que residan en territorio chileno. Frente a la extensión, el mínimo para postular es de ocho carillas y el máximo es de 30 carillas.

Los detalles de este llamado están consignados en las bases, y la postulación se realiza de manera digital a través de un formulario.