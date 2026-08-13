Obra “Más Allá…un espectáculo de ciencia ficción realizado con inteligencia artesanal” en Valparaíso

Centro Comunitario Las Cañas, Camino Uno 1115, cerro Las Cañas, Valparaíso.



20, 21, 22 y 23 de agosto – 19:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

Suspensión capilar, música en vivo, visuales (VJing), humor, filosofía y dramaturgia audiovisual se entrelazan en esta nueva creación de la compañía Desnudo Cirko. El proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tendrá su estreno en el espacio donde se desarrolló la residencia artística más reciente.

¿Cómo imaginamos el futuro desde un presente en permanente transformación? Esa es una de las preguntas que atraviesa Más Allá, un espectáculo de circo contemporáneo y ciencia ficción que invita al público a ingresar en un universo poblado por imágenes en movimiento, recuerdos de un circo, música en vivo y proyecciones audiovisuales en un futuro junto a cuatro personajes en escena.

Desde una mirada divertida y filosófica, la propuesta reúne en escena a Ingrid Flores Moncada, Joaquín Cacciuttolo, Claudio Bernier y Leonardo Retamal. El proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio reúne distintas disciplinas y experiencias artísticas dialogan para construir un imaginario común, en el que el circo, el teatro, la creación musical y las artes visuales se encuentran y transforman mutuamente.

La obra es dirigida por Ingrid Flores Moncada, artista reconocida con el Premio Nacional de Artes Escénicas Presidente de la República 2023. Con 25 años de trayectoria como creadora escénica, actriz, docente y especialista en técnicas aéreas, Flores impulsa este proceso colectivo desde una extensa experiencia vinculada al circo contemporáneo y la investigación de nuevos lenguajes para la escena.

Uno de los elementos centrales de Más Allá… es la suspensión capilar, técnica acrobática mediante la cual el cuerpo se eleva sostenido únicamente por el cabello. Su incorporación genera imágenes que oscilan entre la resistencia y la vulnerabilidad, ampliando las posibilidades expresivas del cuerpo.

La técnica en escena, manipulada por Leonardo Retamal, es visible y se presenta transparente, como parte de la propuesta, rompiendo la cuarta pared. Del ambiente musical y sonoro se encarga Claudio Bernier, quien con bajo acústico y contrabajo en el escenario, desarrolla estos imaginarios a través de la música y el ruido acústico.

El universo visual también cumple un papel fundamental. Joaquín Cacciuttolo desarrolla proyecciones mediante VJing, intervenciones en rotoscopia e iluminación, recursos que permiten “pintar” los cuerpos, jugar con las sombras y transformar permanentemente el espacio escénico. Así aparecen nuevos paisajes, atmósferas y situaciones que expanden el relato más allá de la acción física.

Ingrid Flores Moncada, directora de Más Allá, explica: “La obra nació del deseo de profundizar en la suspensión capilar, no solo como técnica, sino desde las sensaciones que produce y las preguntas que surgen al verla. También quisimos salir del formato breve de una rutina de circo para experimentar y reflexionar sobre nuestro futuro en esta Tierra. Pero la motivación más importante fue reunirnos, formar una compañía y construir un pequeño circo. Cuando una idea se comparte, deja de pertenecer a una sola persona: comienza a transformarse con las inquietudes de cada artista, hasta que la obra adquiere vida propia, habla por sí misma y se convierte en un integrante más de la compañía”.

Proceso creativo y residencia

Más Allá es el resultado de un proceso creativo de casi tres años, desarrollado a través de ocho residencias artísticas. Cada una de estas instancias ha permitido investigar y construir fragmentos escénicos, personajes, imaginarios y atmósferas, dando forma paulatinamente a un universo donde el circo contemporáneo se entrelaza con la ciencia ficción.

“Con el tiempo entendimos que lo más importante no era solamente llegar a una obra, sino todo lo que ocurrió durante el proceso: acompañarnos, escucharnos y reconocer que ninguno de nosotros está solo en lo creativo. Más Allá también nos permitió formar un colectivo de trabajo más maduro, donde sabemos que podemos contar los unos con los otros”, reflexiona Flores.

A través del riesgo físico, el humor, la reflexión y la experimentación escénica, Más Allá… propone una experiencia capaz de sorprender al público y abrir preguntas sobre los cuerpos, los vínculos y las posibilidades de habitar un futuro cercano.

Todas las funciones son gratuitas y están dirigidas a estudiantes, comunidades de Valparaíso, artistas de las artes escénicas y visuales, y público general. Las inscripciones se encuentran disponibles.