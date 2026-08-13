Trienal Internacional de Arte de Universidades Católicas

Museo de Artes Visuales MAVI UC, Museo Chileno de Arte Precolombino, Parroquia de la Veracruz, Bodegón Cultural de Los Vilos



Inauguración de muestra chilena: 3 de septiembre.

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Chile será uno de los siete escenarios de la primera Trienal de Arte de Universidades Católicas (ARTCUT), una iniciativa internacional impulsada por el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede que articulará, de manera simultánea, exposiciones de arte contemporáneo en universidades católicas de América, Europa y África. La muestra chilena, organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile bajo el título “Ejercicios de Empatía: Tramas de lo vivo”, será inaugurada el próximo 3 de septiembre

La versión chilena de la Trienal corresponde a la mayor exposición de arte contemporáneo organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile en su historia. Reunirá cerca de veinte artistas nacionales e internacionales y se desplegará principalmente en el Museo de Artes Visuales MAVI UC, con intervenciones también en el Museo Chileno de Arte Precolombino, la Parroquia de la Veracruz y el Bodegón Cultural de Los Vilos, integrando distintos espacios patrimoniales y culturales de nuestro territorio como parte de este acontecimiento internacional inédito.

El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Llera, destaca que “la Universidad Católica decidió participar en esta primera Trienal porque creemos profundamente que el arte tiene la capacidad de abrir espacios de encuentro, de diálogo y de reflexión sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo”. Agrega que “ser parte de esta iniciativa impulsada por el Dicasterio para la Cultura y la Educación es una oportunidad para aportar, desde Chile, a una conversación global donde el arte se convierte en un verdadero ejercicio de empatía”.

Bajo la curaduría general de Nuno Crespo, la propuesta presentada por la UC cuenta con la co-curaduría de Alexia Tala, interpretando el concepto global Ejercicios de Empatía desde una perspectiva latinoamericana. A través de más de 40 obras de artistas nacionales e internacionales, la muestra invitará a reflexionar sobre la relación entre las personas y la naturaleza, entendiendo que formamos parte de una trama de vida compartida con los territorios, los ecosistemas y las distintas formas de existencia.

“Después de más de una década trabajando junto a artistas indígenas de América Latina, he aprendido que existen otras formas de entender nuestra relación con el mundo, donde el ser humano no ocupa un lugar privilegiado, sino que forma parte de un entramado vivo junto con las montañas, las aguas, los animales y las plantas”, dice la curadora Alexia Tala. “El verdadero ejercicio de empatía consiste en intentar salir de nosotros mismos y preguntarnos cómo sería mirar el mundo desde otras formas de vida”.

La exposición, que reúne instalaciones, audiovisual, arte textil y pictórico, se organiza en seis núcleos curatoriales —Materia y tiempo, Geografías vivas, Ecologías del futuro, Cosmovisiones en conflicto, Entre lo terrestre y lo cósmico y Convergencias—, proponiendo un recorrido por distintas formas de comprender la relación entre los seres humanos, la naturaleza y los desafíos ambientales de nuestro tiempo.

Entre otras obras, el capítulo chileno de Ejercicios de Empatía presentará obras de artistas de reconocida trayectoria nacional e internacional, como Cuerpos Celestes, de la celebrada artista cubana Glenda León; Last Things, de la estadounidense Deborah Stratman -que combina imágenes microscópicas, archivos científicos y animación-; la instalación escultórica Desborde, de la chilena Josefina Guilisasti; o la instalación Eu desejo o seu desejo, de la brasileña Rivane Neuenschwander.

La Trienal ART CUT 2026 cuenta con la curaduría general del académico portugués Nuno Crespo. Las universidades participantes de la trienal, además de la Universidad Católica de Chile, serán la PUC-Rio, la Pontificia Universidad Javeriana, el Boston College, la Universidade Católica Portuguesa, la Università Cattolica del Sacro Cuore y la Universidade Católica de Angola.