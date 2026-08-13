Estudio de 24 años muestra cómo cambio climático está reconfigurando relaciones entre búhos y presas

Un estudio realizado en el Parque Nacional Bosque Fray Jorge revela que las variaciones climáticas, en las lluvias y la temperatura, no solo afectan la disponibilidad de alimento para muchas especies, sino también la forma en que interactúan depredadores y presas. Los resultados, publicados en la revista Ecography, revelan que estas relaciones cambian a lo largo del tiempo y ofrecen nuevas pistas sobre cómo responden los ecosistemas semiáridos frente al cambio climático.

¿Qué ocurre cuando la lluvia escasea y los recursos disminuyen? Esa fue la pregunta que motivó a un equipo de investigadores a analizar durante 24 años la dieta de la lechuza, el pequén y el tucúquere, tres especies de búhos que habitan este ecosistema de la Región de Coquimbo y uno los principales sitios de investigación ecológica de largo plazo de Chile, perteneciente a la Red LTSER Chile.

La respuesta quedó registrada en un particular archivo biológico: 16.932 egagrópilas o masas de restos no digeridos que los búhos regurgitan después de alimentarse, y en las cuales pueden encontrarse huesos, pelos, plumas y otras estructuras de sus presas. Gracias a este seguimiento, los y las investigadoras reconstruyeron cómo fueron cambiando las relaciones entre depredadores y presas entre 1990 y 2015, revelando que la variabilidad climática no solo modifica la disponibilidad de alimento, sino también la estructura de las redes alimentarias o tróficas.

“Las egagrópilas recolectadas durante cada muestreo representan una fotografía de lo que ocurre en un momento determinado y, cuando se reúnen durante muchos años, en nuestro caso más de dos décadas, se transforman en un verdadero archivo ecológico. La dieta de un depredador refleja qué recursos estaban disponibles en ese momento y, por lo tanto, entrega información indirecta sobre el estado del ecosistema. Por eso, la frase Dime qué has comido durante años y te contaré sobre tu entorno cobra mucho sentido en este trabajo”, destaca Jazmín Quiroz, candidata a doctora de la Universidad de La Serena, ULS, estudiante del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, y autora principal del estudio.

La investigación también estuvo liderada por Angéline Bertin (ULS e IEB) y contó con la participación de Alejandra Troncoso (ULS e IEB), Adriana Lozada (U. Serena), Nicolás Gouin (ULS e IEB) y Douglas A. Kelt (University of California), entre otros investigadores de Chile y el extranjero.

En este grupo también se destaca a los científicos Peter Meserve (University of Idaho, Moscow), y Julio Gutiérrez (IEB), quienes fallecieron en 2026 y 2024 respectivamente, dejando una importante huella en la comunidad científica y en los estudios de largo plazo en este ecosistema.

Principales resultados

Para entender cómo cambian las interacciones entre los búhos y sus presas y qué papel juegan el clima y la disponibilidad de alimento en esos cambios, el estudio se centró en tres de las cinco especies de búhos descritos en esta Reserva de la Biósfera: La lechuza (Tyto furcata), que se alimenta principalmente de pequeños mamíferos, el pequén (Athene cunicularia), un depredador generalista que consume tanto artrópodos como pequeños vertebrados, y el tucúquere (Bubo virginianus), depredador mayor con una dieta amplia dominada por mamíferos y también una variedad de invertebrados.

En ese contexto, las y los investigadores descubrieron que, durante los períodos de baja precipitación, cuando la disponibilidad de recursos alimenticios disminuía, las distintas especies de búhos tendían a especializarse en presas diferentes, reduciendo así la competencia entre ellas.

Sin embargo, a partir de 2003 detectaron un cambio de mayor escala. Los búhos, además de mantener esa especialización, comenzaron a incorporar nuevas especies de presas, aumentando la diversidad de la red alimentaria. La temperatura surgió como el principal factor asociado a estos cambios de largo plazo.

“Observamos que las relaciones entre los búhos y sus presas responden a la variabilidad climática en distintas escalas temporales. A medida que cambia la disponibilidad de alimento, las especies ajustan sus dietas. Esto significa que en algunos períodos comparten más presas y en otros se especializan en recursos distintos”, señala Alejandra Troncoso, coautora del estudio.

Para Angéline Bertin, los hallazgos sugieren que las condiciones ambientales cambiantes están reconfigurando las interacciones entre depredadores y presas. “A medida que el cambio climático se intensifica, la fragilidad de estas redes ecológicas podría hacerse más evidente. Comprender cómo el clima y la disponibilidad de recursos moldean estas dinámicas será fundamental para predecir la resiliencia de los ecosistemas”, explica

Un ecosistema que cambia con el clima

El Parque Nacional Bosque Fray Jorge constituye un laboratorio natural para estudiar estos procesos. Su ubicación, en la zona semiárida del norte chico de Chile, hace que las precipitaciones varíen considerablemente entre años debido a fenómenos como El Niño y La Niña. En las últimas décadas, además, el ecosistema ha experimentado una disminución sostenida de las precipitaciones asociada a la megasequía que afecta al centro del país.

Para las investigadoras, el principal aporte del estudio no radica únicamente en demostrar que los búhos modifican su alimentación, sino en evidenciar que el clima puede reorganizar las relaciones entre especies dentro de un ecosistema completo.

“Los búhos están demostrando de qué manera se ajustan a un ecosistema con recursos altamente variables. Al mismo tiempo, estos resultados muestran que incluso un sistema altamente protegido como Bosque Fray Jorge depende de la disponibilidad de recursos para mantener el funcionamiento de sus redes ecológicas y nos invita a preguntarnos qué ocurre en paisajes con mayor intervención humana y menor cobertura vegetal”, destaca Alejandra Troncoso.

Por su parte, Jazmin Quiroz enfatiza en que los cambios en el clima sí repercuten en la disponibilidad de recursos alimenticios para los depredadores, y que “si la megasequía persiste o se intensifica, es esperable que estos cambios también se acentúen, generando redes ecológicas potencialmente más frágiles y menos resilientes frente a nuevas perturbaciones”.

Más allá de los resultados, este trabajo también plantea la importancia de mantener investigaciones ecológicas de largo plazo para comprender los efectos del cambio climático y otras presiones humanas, y anticipar cómo responderán los ecosistemas en las próximas décadas. Finalmente, el estudio también pone en valor el legado de ecólogos como Peter Meserve y Julio Gutiérrez, quienes impulsaron este tipo de investigaciones al interior de este valioso ecosistema.

Finalmente, la autora de la investigación refuerza la importancia del Parque Nacional Bosque Fray Jorge como un laboratorio natural único. “Al ser un área protegida y contar con un monitoreo ecológico de largo plazo, posee una biodiversidad ampliamente conocida, convirtiéndolo en un lugar ideal para estudiar las interacciones entre especies y generar conocimiento fundamental para predecir la resiliencia de otros ecosistemas frente a la expansión de las zonas áridas producto del cambio climático”.