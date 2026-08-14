Obra “Las Cosas Extraordinarias” en Concepción

Sala Principal, Teatro Biobío, Avda. Cardenal Raúl Silva Henríquez 477, Concepción.



Jueves 20 de agosto – 19:30 horas.

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Hay listas que se escriben para no rendirse. Esa es la premisa de Las cosas extraordinarias, la aclamada puesta en escena británica que el jueves 20 de agosto, a las 19:30 horas, llegará por primera vez a Teatro Biobío con María Gracia Omegna sobre el escenario, protagonizando esta historia sobre la memoria, la infancia y los motivos, pequeños y enormes, para seguir eligiendo la vida.

A los siete años, en este caso una niña, empieza una lista con todo lo extraordinario del mundo: los helados, comer corbatitas con salsa de tomate, reírse de los tropiezos de la gente, ir a Fantasilandia. La motiva un temor muy concreto: su madre atraviesa un momento difícil y, aunque ese impulso inicial se diluye con los años, la lista no se detiene nunca.

Crece con el primer amor, el primer disco, el primer duelo, y el público la escribe junto a ella: con la sala iluminada, alguien lee un número y le presta su voz a un personaje. De este modo, cada función es única y se construye en conjunto. El resultado es una comedia sobre la depresión y la salud mental que, según la crítica internacional, “afirma la vida y más” (The Telegraph) y, “pese a toda su tristeza, la obra reluce de esperanza” (Time Out).

“Las cosas extraordinarias es un fenómeno teatral que ha emocionado a audiencias en Edimburgo, Nueva York, Londres, Broadway, y en unos días más será el turno de la Región del Biobío, como parte de la programación nacional del Teatro.Tenemos un compromiso con la Región de traer a nuestro escenario las creaciones más relevantes de la escena nacional e internacional, y en esta ocasión contaremos no sólo con una obra conmovedora y novedosa por el rol que el público juega en ésta, sino también con la interpretación de una actriz de la trayectoria y la sensibilidad de María Gracia Omegna”, comenta Fernanda Castillo, directora ejecutiva de Teatro Biobío.

Un fenómeno internacional

Conocida originalmente como Every Brilliant Thing, la obra de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe se ha estrenado en más de 60 países y ha sido montada por más de 400 compañías en sus trece años de circulación mundial, convirtiéndose en uno de los textos contemporáneos más representados del planeta: un unipersonal que se reinventa en cada país y con cada intérprete.

Tras su estreno en 2013 en el Ludlow Fringe Festival en Inglaterra, se convirtió rápidamente en uno de los fenómenos más exitosos de las carteleras en el extranjero: permaneció cuatro meses en el Barrow Street Theatre de Nueva York; en 2016 HBO estrenó su versión filmada, que The Hollywood Reporter celebró como “un examen sabio e ingenioso de la depresión”; en 2025 debutó en el distrito teatral de Londres, West End, en @sohoplace; y en 2026 llegó a Broadway, al Hudson Theatre, con Daniel Radcliffe, Mariska Hargitay y Tracee Ellis Ross, para luego ser nominada al Premio Olivier y a dos premios Tony.

En Chile, la obra traducida por Adriana Nadal y dirigida por Amalia Cuevas, entre 2025 y 2026 sumó 18 funciones agotadas, 12 de ellas en el Centro Cultural San Ginés y 6 en la Corporación Cultural de Las Condes. El texto de Macmillan admite ser interpretado por hombres o mujeres de cualquier edad, y esa versatilidad es precisamente la que ahora trae a Teatro Biobío a una de las actrices más reconocidas del país.

María Gracia Omegna en diálogo con el público

Sostener la obra entera –cada personaje, cada recuerdo, cada risa y cada silencio de la sala–, sin libreto y sin más apoyo que la memoria: ese es el desafío que asume María Gracia Omegna en esta producción que, además, la obliga a construir una función distinta a partir de lo que el público le entregue.

La actriz chilena de cine, teatro y televisión, tres veces ganadora del Premio Caleuche a Mejor Actriz Protagónica (2017, 2024 y 2025, sobre cinco nominaciones), ha construido una trayectoria entre el cine de autor y la ficción masiva. En cine, protagonizó Joven y alocada, de Marialy Rivas, ganadora del World Cinema Screenwriting Award en el Festival de Sundance 2012, y ha trabajado además en Princesita (Marialy Rivas), Araña (Andrés Wood) y La vida de los peces (Matías Bize).

En televisión ha encabezado series y teleseries como Ecos del desierto bajo la dirección de Andrés Wood, Generación 98, El señor de la Querencia, La jauríay Edificio Corona, mientras que en teatro protagonizó El tiempo que no estuve(2024) y en 2025 debutó como dramaturga con Cautivo (Lado A), estrenada en GAM.

“Ha sido un súper desafío enfrentarme a un monólogo que nunca había hecho, y que además es interactivo con la gente, y tan emotivo. Es una obra en la que siempre termino llorando yo, porque es muy conectada y honesta. Me impresiona lo transversal que es. Amigos míos que han visto diferentes versiones siempre salen con una sensación removedora. Tanta honestidad termina teniendo un efecto bien interesante en el público”, comenta María Gracia Omegna respecto de Las cosas extraordinarias, quien se presentará en el escenario penquista por segunda vez tras su actuación en la obra de teatro Mercury, la leyenda, protagonizada por el actor Gabriel Cañas bajo la dirección de Natalia Grez.

FICHA ARTÍSTICA

Las cosas extraordinarias

Autores: Duncan Macmillan y Jonny Donahoe

Traducción: Adriana Nadal

Dirección: Amalia Cuevas

Adaptación: Lucas Sáez Collins y Amalia Cuevas

Elenco: María Gracia Omegna

Diseño de iluminación: Ignacio Trujillo

Producción: 3 Marías + Fulgor