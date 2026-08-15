Documental sobre el pueblo chango “Mamacocha” en Valparaíso

Sala Rubén Darío, Centro de Extensión, Universidad de Valparaíso, Errázuriz 1108, Valparaíso.



Lunes 17 de agosto – 16:30 horas.

Gratis.

Tras su estreno en Valparaíso, el pasado 7 de agosto en el Cineclub Ciempiés de Playa Ancha, el documental Mamacocha tendrá una nueva exhibición gratuita en la Sala Rubén Darío de la Universidad de Valparaíso, instancia que contará con la presencia de su director, René Dávila, y de la productora Soledad Manterola.

El encuentro es organizado por el Colectivo Cine Fórum de Valparaíso, en colaboración con la productora VI+DA.

Con una presencia en el territorio que se remonta a más de 12.000 años, el pueblo chango fue declarado extinto en más de una ocasión por el Estado y parte del mundo académico. Sin embargo, el 17 de octubre de 2020 fue reconocido oficialmente mediante la Ley N.° 21.273, incorporándose así como el décimo pueblo originario reconocido por el Estado de Chile.

Realizado por René Dávila, quien anteriormente participó como director de fotografía en los documentales El viejo del poncho y El chincol y la bandada, este documental etnográfico hace un recorrido por la costa del norte de Chile donde la mar deja de ser únicamente un paisaje para convertirse en parte esencial de la identidad changa.

En junio, durante una exhibición realizada en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Dávila destacó el trabajo desarrollado por la productora VI+DA: “Hemos producido cinco largometrajes documentales que, desde distintas perspectivas, se refieren a Chile de múltiples formas; expresando una mirada que descubre y devela realidades que ayudan a pensar y asumir parte de la ecuación nacional entre territorios, sociedad y experiencias”.

El documental fue filmado en localidades como Punta de Choros, Tal-Tal, Tocopilla, Mejillones, Punta Cuartel, Caldera, Antofagasta, Paposo, Finado Loreto, Caleta El Gaucho, entre otros. Durante tres años, René y su compañero José Luis Villalaba recorrieron estos lugares para registrar, mediante imágenes y testimonios orales, las formas de vida, los saberes ancestrales y el fuerte vínculo que el pueblo chango mantiene con la mar y el entorno natural.

La profundidad de esa relación queda reflejada en uno de los testimonios centrales del documental, a través de la voz de Luis Castro, miembro del Consejo Nacional del Pueblo Chango, quien explica con tal claridad y vehemencia, el sentido y significado de la identidad de su pueblo: “La Pachamama es la tierra, la naturaleza completa. La Mamacocha es la mar. Y nosotros como pueblo, toda nuestra cosmovisión es vista desde la mar hacia la tierra. Es diferente. Todos los demás pueblos son terrestres. Son de acá. Miran desde la tierra hacia la mar. Nosotros no. Nosotros somos parte de la mar”.

A través de la voz de sus propios protagonistas, Mamacocha permite conocer esta cultura mostrando cómo la pesca, la recolección, la navegación y el respeto por la naturaleza continúan siendo prácticas que sostienen una identidad transmitida entre generaciones. Es un registro audiovisual que preserva parte importante de la memoria de un pueblo históricamente invisibilizado, resurgiendo hoy desde la niebla del tiempo y la discriminación.