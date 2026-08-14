“No hay para qué hacer tanto show”: el round por el jurel entre ministro Mas y senador Núñez (PC)

Un nuevo cruce protagonizaron el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el senador PC Daniel Núñez, esta vez por la situación de pescadores artesanales de la Región de Coquimbo.

Núñez publicó en X un video de un encuentro con Mas en la caleta de Peñuelas y acusó al Ejecutivo de pretender quitar un beneficio que, según afirmó, permite a 552 pequeñas embarcaciones acceder a la captura de jurel. “Es inaceptable que el Gobierno quiera quitar el derecho ganado”, sostuvo.

Mas respondió por la misma vía. “Senador, no hay para qué hacer tanto show por redes sociales”, escribió, asegurando que ambos habían sostenido una conversación cordial y que el Gobierno mantiene disposición al diálogo. Luego endureció su réplica: “No está bien utilizar a los pescadores para su agenda política ni sus puestas de escenas. Un par de likes no justifican este cuento”.

Detrás del intercambio está el procedimiento iniciado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) para revisar una resolución dictada en 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric, que permitió incorporar de oficio a determinados armadores artesanales a distintas pesquerías, entre ellas el jurel.

La revisión se abrió después de que la Contraloría Regional de Valparaíso concluyera que esa resolución no se ajustó a derecho y ordenara regularizar la situación. Subpesca inició entonces un procedimiento de invalidación, que aún no concluye. Mientras se tramita, los armadores incorporados mediante la resolución cuestionada pueden continuar desarrollando actividad extractiva, por lo que hasta ahora no existe una decisión definitiva que haya eliminado esas inscripciones.

Senador, no hay para qué hacer tanto show por redes sociales. Tuvimos una grata conversación en Peñuelas y, como siempre, hemos estado abiertos a seguir conversando. No está bien utilizar a los pescadores para su agenda política ni sus puestas de escenas. Un par de likes no… https://t.co/5buimXcBo4 — Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) August 14, 2026

Round por Codelco en abril

En abril, Mas y Núñez ya habían protagonizado un áspero cruce en X por el futuro de Codelco, luego de una sesión de la Comisión de Minería del Senado. El parlamentario comunista cuestionó el énfasis del biministro en una mayor participación privada y advirtió sobre eventuales cambios en el rol del Estado en la cuprífera. Mas replicó que la prioridad debía estar en la seguridad de los trabajadores, el buen uso de los recursos públicos y una mejor gestión de la estatal, marcando distancia de quienes, a su juicio, buscaban mantener el statu quo.