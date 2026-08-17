Convocatoria de Fondo de Apoyo al Cine 2026

BancoEstado inició una nueva convocatoria de su Fondo de Apoyo al Cine 2026, iniciativa destinada a contribuir a la distribución y promoción de largometrajes chilenos y facilitar su exhibición en salas de cine del país.

Equipos realizadores y productoras podrán postular largometrajes de ficción, documental y animación que cuenten con compromiso de exhibición en salas nacionales. El proceso será completamente digital y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.

“Desde hace 22 años, el Fondo de Apoyo al Cine busca acompañar a las producciones audiovisuales chilenas en una etapa clave para su difusión y contribuir a que lleguen a más públicos, tanto dentro como fuera del país. Con esta iniciativa, BancoEstado continúa impulsando acciones que favorecen el acceso a la cultura”, señalaron desde BancoEstado.

El fondo seleccionará dos largometrajes nacionales y entregará recursos destinados a financiar campañas de prensa, estrategias de difusión comercial y generación de copias para exhibición, con el objetivo de fortalecer sus procesos de estreno y circulación.

La iniciativa da continuidad a una línea de trabajo de BancoEstado con el audiovisual chileno que comenzó en 2004. En sus distintas ediciones, ha apoyado a producciones nacionales como Machuca, Historia de un Oso y Una mujer fantástica, entre otras.

Jurado 2026

La selección de los proyectos estará a cargo de un jurado presidido por la periodista y crítica de cine Ana Josefa Silva e integrado por el especialista argentino Luciano Monteagudo, director de Programación del Festival DocBsAs y jurado en certámenes internacionales como Sundance, Locarno y Venecia, además de dos representantes de BancoEstado.

Cómo postular

Las postulaciones estarán abiertas entre el 14 de agosto y el 30 de septiembre de 2026, hasta las 12:00 horas. Las bases y la plataforma para presentar los proyectos estarán disponibles en www.culturabancoestado.cl y los resultados se darán a conocer entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.