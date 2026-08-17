Presentación del libro “El club de la serpiente”

Centro Cultural de España, Providencia 927, Providencia.



4 de septiembre – 19:00 horas.

Este libro de Ediciones Lagar incluye a los autores Jorge Calvo, Sergio Infante, Miguel de Loyola, Guillermo Martínez, Ramiro Rivas y Luis Alberto Tamayo.

En palabras de Calvo, “este es un grupo de escritores que se reúnen de tarde en tarde en bares míticos, ya sea en Las Lanzas, El Hoyo, El Eladio, Chilenazo, La Unión Chica, Las Terrazas, y otros más subresticios”.

El objetivo es “compartir la vieja amistad que los convoca para conversar, básicamente para conversar, de autores, de libros, de sus exilios y retornos, de amores, de proyectos nuevos, de la vida en suma, esa historia común que han venido tramando, urdiendo, desde los bellos años del movimiento popular y cultural que se empieza a levantar con fuerzas a mediados de los 60 hasta prácticamente nuestros días, como una posibilidad de construir el paraíso en la tierra -en una primera instancia- y, después del golpe y la instauración de la aldea global y el necroliberalismo, como una respuesta a la barbarie que nos pretende atomizar, aún después de medio siglo de atropellos y saqueos, con el fin de transformarnos en consumidores desechables de objetos y asuntos sin alma ni poesía”.

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“Pero estas plumas rebeldes se negaron y se niegan a mimetizarse en la frivolidad de una cultura, literatura o arte de farándula donde el libro se transforma en una mercancía al mejor postor”.

“Dentro de este contexto y como una respuesta que brota espontánea ante lo perentorio de la hora presente, nace está antología de cuentos, que rescata la profunda humanidad de un pueblo mancillado que se niega a sucumbir. Y de eso quisiera hablar, brevemente por supuesto, en esta oportunidad, de la grandeza humana, de la entrañable ternura y bonhomía que atraviesa estás páginas en la voz de personajes tan disímiles como encantadores que nos restituyen en nuestra más profunda capacidad de ser sensibles, pensantes y amorosos, cuando la noche parece más negra. Entonces, que este grupo de muchachos se reúnan en torno a un buen mosto a tertuliar y cranear sueños que se hacen realidad, merece un brindis: Salud, muchachos”.

La obra será presentada por el académico Cristian Montes, la poeta Gabriela Paz Morales y el narrador Osvaldo Godoi.