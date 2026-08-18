Convocatoria de beca de educación musical de Fundación Cultural Los Jaivas y School of Rock

Postulaciones hasta el domingo 6 de septiembre.

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La Fundación Cultural Los Jaivas y School of Rock lanzan su convocatoria para la séptima edición de su beca de educación musical, iniciativa que desde 2020 ha recibido alrededor de 2.500 postulaciones de niños, niñas y jóvenes de distintas regiones del país. Luego del éxito de convocatoria de sus seis ediciones anteriores, este año se entregarán 15 becas que permitirán a los seleccionados acceder gratuitamente durante un trimestre a los programas de formación musical de School of Rock.

Magdalena F., seleccionada de canto de la comuna de San Ramón, recuerda su paso por la beca como una experiencia clave en sus primeros acercamientos a la música: “Destaco toda la experiencia: fue el primer escenario al que me subí, los primeros profesores que tuve y el espacio donde pude aprender a cantar. Además, me dio confianza y seguridad en mí misma”.

La convocatoria se desarrolla además en un contexto de crecimiento de la academia en Chile. Tras la reciente apertura de dos nuevas escuelas en las comunas de Ñuñoa y Peñalolén este año, School of Rock anunció la llegada de una nueva sede a Huechuraba para marzo de 2027. Con ello, la academia alcanzará 13 escuelas en el país y continuará ampliando su presencia territorial.

Juanita Parra, baterista de Los Jaivas, destaca la importancia de que la beca siga ampliando su alcance y acercando oportunidades de formación musical a jóvenes de distintas regiones del país: “Desde la primera edición de la beca que era online, nos dimos cuenta que habían jóvenes interesados en la música a lo largo de todo el país y mientras más lejos de Santiago, es cuando todo se hace más inaccesible y eso no es justo, así que es lindo que School of Rock siga llegando más lejos para facilitar el acceso a niños de todo Chile”.

La modalidad presencial de la beca estará disponible en escuelas de la Región Metropolitana, Concón, Antofagasta y Concepción. Como en años anteriores, la beca mantendrá la modalidad remota, permitiendo que niños y jóvenes de cualquier parte del territorio nacional puedan acceder a clases de música en línea y participar activamente en el proceso de formación.

De la beca a Kidzapalooza: uno de los seleccionados tocará en Lollapalooza Chile 2027

Entre las oportunidades que contempla esta séptima edición de la Beca Fundación Cultural Los Jaivas – School of Rock, uno de los 15 becados podrá ser seleccionado para coronar su experiencia participando en la presentación de School of Rock en Kidzapalooza 2027, como parte de Lollapalooza Chile. Esta instancia, que ya pudo concretarse en ediciones anteriores del festival, es posible gracias a la productora Lotus, colaboradores de la beca.

“El antes y después de tocar en Kidzapalooza fue la confianza que tengo hoy arriba del escenario, creer más en mí y tener la capacidad de estar frente a un público grande, además de la notable mejora que he tenido en mi instrumento”, relata Martina C. guitarrista becada 2025 de la comuna de Independencia, emocionada por su participación en Lollapalooza de este año.