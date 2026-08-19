Exposición fotográfica “Cocodrilos con corbata” sobre Cárcel Santiago Uno

Maña Café, Bombero Salas 1361, Santiago.



Hasta el 28 de agosto.

En “Cocodrilos con Corbata”, exposición inaugurada este martes, el fotógrafo Víctor Alegría invita a recorrer el interior de Santiago Uno a través de una mirada documental y humana.

Se trata de una serie fotográfica construida a partir de fragmentos de vida al interior del penal, que propone un recorrido desde los espacios de la población penal hasta la capilla, donde la fe aparece como refugio, transformación y posibilidad de una nueva vida.

¿Qué ocurre cuando una cámara atraviesa las puertas de una cárcel y comienza a observar no solamente un lugar, sino también las historias, los códigos, los miedos y las esperanzas de quienes habitan ese espacio?

Esta pregunta atraviesa “Cocodrilos con Corbata”, que a partir de pequeños fragmentos de vida reunidos, forman un recorrido físico y emocional por la prisión. La exposición propone comenzar en la Calle 4, conocida como la Calle de los Evangélicos, para avanzar progresivamente hacia la Calle 11, lugar donde las distintas realidades de la población penal comienzan a mezclarse.

El recorrido culmina en la capilla, un espacio en el que la búsqueda de la fe adquiere una dimensión particular: refugio, transformación y, para algunos, la posibilidad de comenzar una nueva vida.

El propio fotógrafo describe su primera aproximación a ese universo desde una sensación difícil de olvidar: “¿Has sentido el olor del lamento y la desesperación?”.

Esa frase abre una experiencia fotográfica que no busca construir una imagen cómoda de la cárcel. Por el contrario, Alegría se introduce en un territorio marcado por la supervivencia, las jerarquías, el miedo y la vulnerabilidad, pero también por espacios donde aparecen otras formas de relación y de esperanza.

“Al entrar a la cárcel me sentí desprotegido, indefenso, como uno más de los primerizos. Comprendí que esa era la única forma posible de enfrentar y mostrar esta realidad”, relata.

El título “Cocodrilos con Corbata” funciona como una metáfora de ese ecosistema. La imagen del cocodrilo representa la amenaza, la supervivencia y la naturaleza depredadora que puede emerger dentro de un espacio de encierro. La corbata, en cambio, introduce una tensión: detrás de las apariencias, los roles y las identidades sociales existen seres humanos enfrentados a circunstancias extremas.

Pero la muestra no se queda únicamente en la oscuridad.

En el recorrido aparece el sector de los evangélicos. Allí, la religión se presenta como una posibilidad de cambio dentro de un universo dominado por otras reglas. Para algunos internos, acercarse a la fe puede significar protección, una oportunidad de transformación o simplemente encontrar una red de apoyo en medio del encierro. Ese tránsito culmina con una imagen cargada de simbolismo.

“Un fuerte olor a cera llegó antes que cualquier otra cosa. Entonces, por primera vez en mi vida, distinguí a un servidor de Dios iluminado por los primeros rayos de sol que veía dentro de aquel inhóspito lugar”, recuerda Alegría.

La exposición plantea así una pregunta que trasciende los muros de la prisión:

¿Puede existir transformación allí donde pareciera que solamente hay condena?

Más que documentar una cárcel, “Cocodrilos con Corbata” propone recorrer un territorio humano. Cada fotografía funciona como un fragmento de una historia mayor y como una invitación a mirar aquello que habitualmente permanece detrás de los muros, abriendo una conversación sobre encierro, supervivencia, fe, dignidad y transformación, alejándose tanto de la idealización como de la estigmatización de las personas privadas de libertad.

Sobre el autor

Fotógrafo profesional chileno, desarrolla principalmente su trabajo desde la fotografía documental y periodística.

Con más de una década en medios de comunicación, instituciones públicas y proyectos de autor, ha construido a través de la fotografía una mirada comprometida con lo social, la memoria y el territorio.

Se formó como fotógrafo periodístico y publicitario en el Instituto Profesional Los Leones. Inició su carrera en la Policía de Investigaciones de Chile y el diario La Tercera, donde desarrolló cobertura de contingencia, retrato y fotografía editorial.

Desde 2011 y por más de diez años, es el fotógrafo de la Municipalidad de Cerro Navia, lo que le ha permitido registrar de manera sistemática la vida comunal, sus procesos sociales, culturales y políticos, tanto en fotografía como en contenido audiovisual.

Su trabajo autoral se centra en el documental social, con proyectos como el actual “Cocodrilos con Corbata”, y antes con “Inca de Oro, un pueblo olvidado”, “Cenizas de Valparaíso” y “Cerro Navia, rostro de mujer”, además de la exposición y libro “Transitando por la Alameda”, exhibida en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna.

Su mirada se ha construido a partir del registro de personas, comunidades y acontecimientos sociales, con especial interés en aquellas historias que habitualmente permanecen fuera de la mirada cotidiana.

Con “Cocodrilos con Corbata”, Alegría vuelve a utilizar la fotografía como una herramienta para entrar en territorios complejos y poner en circulación historias que difícilmente encuentran espacio fuera de sus propios muros.

“No se trata solamente de mirar una cárcel. Se trata de entrar, caminar y salir de ella llevando consigo las historias que quedaron en cada fotografía”, dice.