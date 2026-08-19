Presentación de “El canciller” de María Luisa Bombal

Salón de Honor San Alberto Hurtado, Campus Casa Central UC, Alameda 340, Metro UC.



Miércoles 19 de agosto – 17:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

Considerada durante décadas una obra perdida, “El canciller” fue descubierta recientemente por el académico de la Facultad de Letras UC Felipe Toro en la Library of Congress de Estados Unidos.

Escrita originalmente en inglés, la obra revela un capítulo desconocido de la trayectoria de Bombal y su intento de llegar a los escenarios de Broadway. La nueva edición, publicada por el Fondo de Cultura Económica, cuenta con prólogo, traducción, edición y notas de Felipe Toro.

La presentación contará con la participación de Rodrigo Cánovas, Stefanie Massmann y Carlos Bombal, representante de la familia de la autora, y con la presencia del rector UC, Juan Carlos de la Llera.

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